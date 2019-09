Lacunza: “El patrimonio de los argentinos es intocable”

El ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, brindó este lunes una conferencia de prensa tras la reunión de Gabinete. Aclaró que no hay precisiones sobre el desembolso del Fondo Monetario Internacional (FMI) y descartó un “corralito”, tras la restricción a la compra de dólares. “El patrimonio de los argentinos es intocable”, sentenció.

Tras la reunión con el presidente Mauricio Macri, Lacunza fue el encargado de dar precisiones a la prensa. Aclaró que aún no hay noticias sobre el último desembolso del FMI, que debe ser en septiembre, pero señaló: “Si no llega el giro del FMI no pasa nada”.

En torno a las medidas adoptadas el domingo, a través de un DNU (decreto de necesidad y urgencia), de restringir la compra de dólares, destacó que el objetivo es “preservar”. “No creo que vaya a haber una corrida”, planteó.

“(Con las medidas) Lo que (se) hace es preservar esas reservas, poniendo limite a una eventual dolarización pero con absoluta libertad del patrimonio de los argentinos. Eso es intocable e incuestionable. Estamos privilegiando esas reservas para mantener la estabilidad cambiaria y asegurar que los depósitos están respaldados”, explicó.

Al ser consultado sobre el diálogo con economistas opositores, respondió: “Diálogo tenemos abierto con todos los actores, de la oposición, analistas privados, también con las autoridades del FMI”. “El martes compartimos las medidas que íbamos a tomar el miércoles, estuvieron acompañando y evaluaron que era necesario. También las que tomamos ayer se las comunicamos telefónicamente”, apuntó, en torno al organismo.

El Ejecutivo busca tranquilidad en el periodo electoral. “Lo que está en juego es quien es el capitán del barco a partir del 10 de diciembre. El tránsito tiene que ser con normalidad”, recordó el funcionario que asumió la cartera hace apenas 13 días.