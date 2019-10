Tras las elecciones, comenzó la transición

El presidente electo Alberto Fernández comenzó con los primeros detalles para realizar la transición de mandato con el jefe de Estado Mauricio Macri, la cual se llevará a cabo el 10 de diciembre.

Por la mañana, Fernández se reunió con el presidente en la Casa Rosada para comenzar con el pie derecho. “Nos comprometimos a trabajar junto a nuestros equipos para garantizar una transición ordenada que no dañe más a los argentinos y las argentinas. Le agradezco genuinamente su predisposición”, afirmó el mandatario electo.

Macri, en tanto, indicó a través de sus redes sociales: “Mi equipo y yo estamos a disposición para trabajar juntos y lograr una transición democrática que beneficie a todos los argentinos”.

El presidente electo, horas más tarde, dio a conocer quiénes serán los dirigentes que integrarán su equipo de transición. Su jefe de campaña, Santiago Cafiero; el diputado nacional por la provincia de Buenos Aires Eduardo “Wado” De Pedro; el ex ministro de Justicia de Néstor Kirchner, Gustavo Béliz; y su ex pareja y ex diputada nacional, Vilma Ibarra, ayuradán a que el paso de mandato se desarrolle con normalidad.

Por su parte, este lunes por la tarde se dio a conocer que Fernández elevará el rango de la secretaría de Trabajo a ministerio y el abogado Claudio Moroni será el titular de la cartera una vez que asuma como presidente.

Finalmente, el día posterior a las elecciones que dieron como ganador a la fórmula de Fernández y Cristina Fernández de Kirchner no mostró muchas modificaciones en los mercados tras las medidas anunciadas por el titular del Banco Central, Guido Sandleris.

El dólar cerró en baja a $65 para la venta y bajó 1,50 pesos con respecto al cierre del viernes. A su vez, luego de varios días, las divisas del BCRA tuvieron un respiro y cerraron casi sin modificaciones a 43.402 millones de dólares.