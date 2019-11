Lomas Athletic: Pentreath apuntó a mejorar “la mentalidad y la confianza”

“En líneas generales el balance no es positivo porque en varios partidos no pudimos encontrar el juego”, reconoció el medio scrum.

Tras el final del torneo de la Primera A de la Unión de Rugby de Buenos Aires, el medio scrum de Lomas Athletic Nicolás Pentreath dialogó con Info Región y apuntó a mejorar “la mentalidad y la confianza” para el próximo campeonato.

“Tenemos que tomar cada encuentro con la importancia que se merece y no rendirse ante las adversidades y hacerse más fuerte cuando las cosas no salen. También hay que trabajar los momentos del partido tanto cuando vamos perdiendo como cuando vamos ganando”, explicó.

Siguiendo esa línea añadió: “Hoy en día es muy importante la mentalidad y la confianza del jugador y del equipo, ya que hay un nivel muy parejo en el campeonato y esto es un punto clave donde tenemos que hacer diferencia”.

Balance

El Tricolor finalizó en el quinto puesto con 68 puntos y tuvo un torneo con varios vaivenes en los resultados. El back consideró que “el balance del año no es positivo”, pero aclaró no es por no haber ascendido ya que “ese no era el objetivo”, sino porque varios partidos no pudieron encontrar un buen nivel en el juego.

“Creo que podemos dividir la temporada en tres partes. Tuvimos una primera parte muy floja con varias derrotas. Después supimos encontrarle la vuelta, donde trabajamos bien en defensa y aprovechamos las posibilidades en ataque y con el envión anímico tuvimos una buena seguidilla de partidos en donde se vieron buenas actuaciones. Ya en la última parte del año, también floja, tal vez nos jugó en contra el hecho de saber que no jugábamos por nada. Tuvimos partidos buenos pero otros muy malos y en un balance general creo que pesaron más esos”, desarrolló.

Además, el medio scrum destacó en esta temporada “hubo muchos chicos que subieron hace poco a plantel superior y tuvieron la chance de ganar minutos en primera”, lo cual es valorarle ya que Lomas busca “seguir agrandando la base y generar un plantel competitivo”.

“También nos sirvió este año como aprendizaje, es bueno saber donde estamos parados. Nos dimos cuenta que con esto no nos alcanza, hay que seguir trabajando y afianzando el grupo, seguir mejorando tanto en lo grupal como en lo individual”, agregó.

El año personal

El back es uno de los referentes del plantel y hace varias temporadas que es una de las piezas importantes del primer equipo. Pese a esto, consideró fue un año “irregular”, debido a problemas físicos.

“En lo personal me costó ponerme a punto físicamente a principio de año por algunas lesiones. Después pude volver al nivel que me gusta y ya al final creo que me pesó un poco el cansancio de todo el año y volví a bajar el rendimiento. Tomo cada año como un aprendizaje para seguir mejorando y seguir sumando desde donde pueda”, concluyó Pentreath.