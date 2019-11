Alberto Fernández sobre el Presupuesto: “Tenemos que revisar todo”

“El presupuesto que hicieron es una falacia, habla de otro país”, aseguró el presidente electo Alberto Fernández, quien aclaró que equipo económico está “revisando todo”.

“Tenemos que resolver el tema del Presupuesto, tenemos que revisar todo”. “El presupuesto que hicieron es una falacia, habla de otro país, no es el nuestro, es como si dibujara números. Eso lo estamos estudiando, la gente de economía está trabajando en eso”, aseguró en declaraciones radiales.

El Gobierno presentó a mediados de septiembre el proyecto de ley del Presupuesto 2020. El proyecto de Ley de Presupuesto General de la Administración Pública Nacional para el Ejercicio 2020 reseña: “Fíjase en la suma de 6.247.756.404.531 de pesos el total de los gastos corrientes y de capital del Presupuesto”.

Cuestionó, una vez más, a las autoridades actuales por las medidas que toma en medio de la transición. “Toma decisiones y me hace cargo de medidas que toma. Dicen que ya lo arreglaron con Alberto Fernández, pero a mí no me dicen nada”, planteó.

Por otra parte, llamó a “bajar las expectativas con la transición”, que “hay que hacerla con la mayor tranquilidad posible”. “Aunque estamos con situaciones extremadamente difíciles en materia económica y social, y dentro de todo lo que pasa en América Latina, la transición está en orden; y hay que intentar que no se rompa, que siga todo bien”.