Daer y el bono de fin de año: “Donde la actividad dé, el sindicato lo pedirá”

El dirigente sindical fue claro respecto al pedido: no será universal, se contemplará la actividad del sector.

El dirigente sindical fue claro respecto al pedido: no será universal, se contemplará la actividad del sector.

Noviembre está próximo a llegar a su fin y la idea del bono de fin de año revuela desde hace tiempo, ya que el pedido se registraría en el cambio de gestión. Héctor Daer aclaró que “donde la actividad dé, el sindicato lo pedirá”.

Despejó así las dudas en torno al silencio de la CGT respecto al bono. Mientras desde la central obrera señalaban que “no es el momento” para pedir esta ayuda para el trabajador; Hugo Moyano aclaró que el pedido se realizará como todos los años y Héctor Daer planteó que “no será universal” el pedido, pero habrá solicitudes según la realidad de cada sector.

El dirigente cegetista descartó este lunes la posibilidad de que la central obrera reclame el pago universal de un bono extraordinario de fin de año al reafirmar que el reclamo deberá evaluarse sector por sector, y que, “donde la actividad dé, el sindicato lo pedirá”. “No estamos en un momento de puja distributiva; estamos en un momento de sobrevida. Donde la actividad dé para pedir un bono, el sindicato lo pedirá. Estamos en una situación que no es normal”, aseveró.

En este sentido, Daer fue categórico al señalar que, este año, no habrá un bono extraordinario de fin de año “de características universales” sino que la definición será sector por sector, en función de la situación en la que se encuentra cada una de las actividades. De hecho, el referente de la CGT remarcó que aún hoy sectores en los que no se completó el pago completo de la asignación no remunerativa de 5 mil pesos para todos los trabajadores en relación de dependencia que dispuso el Poder Ejecutivo a través de un decreto.

La Unión Industrial Argentina (UIA) ya advirtió que es “muy difícil” que el sector pueda afrontar el pago de un bono de fin de año y bregó por el impulso de créditos, en el cambio de gestión, para dar un “cebador” a la industria.