“Macri, Larreta y Vidal serán los líderes naturales de la oposición”

Así lo sostuvo el concejal por el PRO de Avellaneda Maximiliano Galucci. No obstante, recalcó que “Juntos por el Cambio es un espacio en el cual todas las opiniones son escuchadas”.

El rol que tendrá Juntos por el Cambio como oposición ya es motivo de discusión entre los distintos sectores que integran la alianza. Desde la UCR reclaman que en la próxima etapa el partido debe tener un mayor protagonismo a lo que desde el PRO responden que en el frente “todas las opiniones son escuchadas”. Así lo manifestó el concejal macrista de Avellaneda que además consideró que Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal serán “los líderes naturales de la oposición” desde el 10 de diciembre.

Para Landaburu, “ahora habrá un liderazgo compartido” en Juntos por el Cambio “Nosotros somos un frente conformado por espacios como la Coalición Cívica, el partido Fe, el PRO y la UCR, en el cual todas las opiniones son escuchadas. Si algo en lo que se caracteriza Juntos por el Cambio es en la pluralidad y que las decisiones siempre son en conjunto y tiene que ser de esa manera”, enfatizó el edil en diálogo con Info Región. En respuesta a los reclamos del radicalismo, señaló que ellos “tuvieron el espacio correspondiente” y sostuvo que en las listas del frente “siempre hay dirigentes de todas las fuerzas políticas”. “El vicegobernador de la provincia es radical (Daniel Salvador) y hay gobernadores, ministros y concejales de su espacio”, añadió.

Rol opositor

En cuanto al futuro de político de Juntos por el Cambio luego del 10 de diciembre, enfatizó que plantean ser “una oposición constructiva” en el país, como lo fueron siendo minoría en el Concejo Deliberante.

Siguiendo esa línea, añadió: “Tanto Mauricio Macri, Horacio Larreta como Vidal, serán los líderes naturales de la oposición y lo que plantean es lo mismo. Por algo se está dando esta transición. No vamos a decir que no solo por ser otro espacio y no vamos a hacer como ellos que hicieron la conspiración del helicóptero. Nosotros queremos que al país le vaya bien más allá de quien gobierne”.

En este marco, señaló que espera que “desde nación y provincia le giren los fondos a Avellaneda como los giraba la gobernadora”. “Vidal financió y ejecutó obras a las que después le ponían el cartel del municipio. Tal vez lo que cambie ahora sean los carteles, pero espero que se sigan haciendo las mismas obras tanto acá como en el resto del país”, expresó.

Defensoría

Por último, Gallucci se refirió al pedido del ex candidato a intendente Luis Otero, quien expresó que la Defensoría del Pueblo tendría que quedar a cargo de Juntos por el Cambio ya que la actual titular, Laura Garibaldi, fue electa concejal por el Frente de Todos. “Hay una ordenanza vigente que establece que son las instituciones las que proponen los candidatos y luego el Concejo decide la mejor opción entre ellos en la sesión”, apuntó.