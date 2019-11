Un 38% de causas por femicidio no contempla el agravante de “violencia de género”

Un informe del Observatorio de Femicidios de la Justicia Argentina (OFJA) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, desarrollado entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017, advierte que el 38 por ciento de las causas por femicidio no contemplaron la violencia de género en la imputación.

El relevamiento precisa que las causas iniciadas en 2017 y en etapa de investigación o juicio al 31 de diciembre de 2018, 97 contemplaban en sus imputaciones/carátulas la violencia de género, 63 no lo hacían y una no contaba con imputación/carátula. En ese lapso, 31 imputaciones/carátulas contemplaban violencia de género y 12 no lo hacían; mientras que de las 16 causas que finalizaron por sobreseimiento/falta de mérito u otra causa de archivo, siete contemplaban la violencia de género y nueve no.

En diciembre de 2018, el 35 por ciento de las causas está en etapa de juicio, 29 en investigación, 14 tienen sentencia condenatoria, 17 fueron archivadas por muerte, 4 tienen otra terminación y una figura con sentencia absolutoria.

Informe del Observatorio de Femicidios de la Justicia Argentina by Info Región on Scribd

El OFJA es uno de los proyectos que desarrolla la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación con el objetivo de aportar información relevante para el diseño de políticas públicas en materia de violencia de género. Presenta los resultados de un relevamiento de las respuestas que el sistema de justicia dio a las causas judiciales en las que se investigaban muertes violentas de mujeres cis, mujeres trans y travestis por razones de género iniciadas en 2017 en todo el país.

El informe, que tiene tres ejes (estados de las causas, situación de los sujetos activos y tipo de imputaciones respecto de cada sujeto activo), fue difundido hoy, en el marco del Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.