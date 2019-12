“Nunca una suba es buena pero en el caso de las tasas es necesaria”, justificó Villa

El concejal de Lanús por Cambiemos Marcelo Villa sostuvo que el aumento en las tasas municipales “es necesario” para la gestión que encabeza el intendente Néstor Grindetti. Además, remarcó que se le debe respetar al oficialismo municipal la potestad de elegir al presidente del Concejo al valorar el apoyo del Frente Renovador.

“Ante la situación económica que vivimos hoy, cualquier cosa hace ruido en el bolsillo, pero también hay que prever la inflación que viene y los gastos que necesita el Municipio para llevar adelante la gestión. Nunca un aumento es bueno, pero a veces, como en el caso de las tasas municipales, es necesario”, afirmó el edil en diálogo con Info Región.

En la última sesión ordinaria del año, el Concejo Deliberante aprobó la preparatoria de la ordenanza Fiscal e Impositiva con el voto positivo de los 12 concejales del oficialismo. La iniciativa, que deberá ser ratificada en la Asamblea de Mayores Contribuyentes que se realizará el jueves, propone un aumento de casi un 50 por ciento en las tasas municipales.

Otro de los expedientes que se aprobó en la sesión, fue la creación de un quinto juzgado de faltas. Al respecto, el edil explicó que es parte de un “proceso de descentralización” y que es probable que funcione donde se hace el registro “para agilizar el trámite del vecino”. “La idea es llevar un juzgado a cada comuna. Es un proceso lento, pero hay que empezar y este es momento”, añadió.

Presidencia del Concejo

A partir del 10 de diciembre, Juntos por el Cambio tendrá minoría en el Cuerpo, por lo que podría perder la presidencia del Deliberante. Sin embargo, desde el Frente Renovador anunciaron que apoyarán al candidato que proponga el oficialismo, lo que le dará los votos necesarios para elegir al titular del Concejo durante el próximo mandato.

“Sin duda la presidencia se le debe respetar al oficialismo municipal y me parece que la posición del massismo es coherente con lo que viene planteando desde un principio. Ellos creen que le corresponde al intendente poder designar o proponer a quien presidir el Concejo y van a acompañar eso. Es una cuestión institucional y si yo fuera oposición haría lo mismo”, recalcó el concejal, quien aclaró que si bien dentro del espacio todavía no se habló del tema, “la continuidad de Marcelo Rivas Miera es bien vista por el bloque”.

Despidos

Por último, Villa se refirió a la fallida sesión del 22 de noviembre en la cual la oposición denunció “despidos masivos por persecución política” y no dio quórum. “No hubo tantos despidos cómo se dijeron y muchos de ellos tienen que ver con el reacomodamiento típico de esta época. Hubo algunos errores y rápidamente se volvió para atrás, aunque el número no estuvo ni cerca de lo que hablaba la oposición. Nosotros no queremos dejar a nadie sin su trabajo”, concluyó.