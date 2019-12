Pedirán la inmediata detención de Alexis Zárate

La Suprema Corte de Justicia confirmó este miércoles la condena del futbolista Alexis Zárate de seis años y medio de prisión por abuso sexual de Giuliana Peralta. Había sido condenado en primera y segunda instancia.

En este contexto, la abogada de la víctima, Raquel Hermida Leyenda, pide la detención inmediata del futbolista en el Tribunal Oral N°1 de Lomas de Zamora. “La víctima está Tribunales, esperando que sea oída y que el juez entienda que esto es violencia institucional. Hoy o mañana, la detención se va a cumplir, Zárate tuvo privilegios”, precisó.

“La defensa intentará ganar tiempo, lamentablemente en este caso no se violó ninguna garantía constitucional. La defensa no entiende que se modificó la jurisprudencia, se hacer valer la declaración de la víctima y eso es lo que les molesta”, expresó.

Y agregó: “Hay innumerables mensajes de textos, pidiendo que no se haga la denuncia. Alexis Zárate es un abusador. No tengo contacto con él, hay que preguntarle al abogado defensor dónde está. No esta trabajando en equipos de futbol. Ninguna familia quiere a un abusador cerca del club”.

Este miércoles, la Suprema Corte de Justicia confirmó la condena del futbolista por abuso sexual. Había sido condenado en primera y segunda instancia.

El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora había sido condenado -en 2017- a seis años y seis meses de prisión a Zárate por el abuso sexual de Peralta, quien fuera la novia de su compañero Martín Benítez en Independiente al momento del hecho.