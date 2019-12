Rechazaron el pedido de detención de Alexis Zárate

El Tribunal Oral N°1 de Lomas de Zamora rechazó el pedido de detención al jugador Alexis Zárate, quien fue condenado a seis años y medio de prisión por abuso sexual de Giuliana Peralta.

Según precisaron fuentes judiciales, el fallo se explica que el fiscal Ramiro Varangot no pidió la detención, algo que sí había realizado la querella. En tanto, Zárate todavía tiene la instancia ante la Corte Suprema, y si se dispuso la prohibición a salir del país.

El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora había sido condenado -en 2017- a seis años y seis meses de prisión a Zárate por el abuso sexual de Peralta, quien fuera la novia de su compañero Martín Benítez en Independiente al momento del hecho.

La abogada de la víctima, Raquel Hermida Leyenda, había pedido la detención inmediata del futbolista en el Tribunal. “Hay innumerables mensajes de textos, pidiendo que no se haga la denuncia. Alexis Zárate es un abusador. No tengo contacto con él, hay que preguntarle al abogado defensor dónde está. No esta trabajando en equipos de futbol. Ninguna familia quiere a un abusador cerca del club”, había apuntado.