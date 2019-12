“Es una vergüenza que se quejen de los aumentos cuando no criticaron los tarifazos”

“Esta suba fue para no perder contra la inflación, no lo hacemos de maldad. Se quejan del aumento y es una vergüenza ya que no criticaron los tarifazos que funden las empresas. Nosotros con nuestros impuestos no fundimos a nadie. Es más, se implementó un club de beneficios a los comercios para que los ciudadanos pudieran comprar, además fuimos discriminados por la Provincia y Nación por lo que debemos mantenernos con recursos propios”, subrayó el edil en diálogo con Info Región.

“En sí no se estaría aumentando mucho pero si lo comparamos con otros municipios sí”, admitió pero insistió en resaltar lo que realiza el Municipio. “El presupuesto está a la vista el ciudadano. Cumplimos con los servicios y se agregan más en base a las necesidades de la gente”, destacó.