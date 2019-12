Gady Pampillón fue declarado personalidad destacada: “Es una caricia al alma”

El Concejo Delibertante de Lanús le otorgó un reconocimiento a su trayectoria musical y por su contribución a la difusión de la cultura al histórico músico Gady Pampillón. Fue declarado “Personalidad Destacada” del distrito.

“Es un orgullo muy particular. A esta altura de mi vida, después de tantos años, es una caricia al alma. En un lugar tan difícil de conseguir, se valora mucho”, expresó el cantante y rockero, en diálogo con Info Región.

El artista, quien compartió escenario con grandes figuras de la música nacional e internacional, no se considera “exitoso o convocante” o simplemente “con alguna importancia comercial”, por lo que cree que el camino que recorrió “fue más difícil”.

“Le doy más valor. Nadie me regaló nada. No tengo ni pauta ni canje, por eso siento que me lo gané con historia, aquella que uno siembra inconscientemente. Este reconocimiento me encuentra feliz y maduro. Más allá de cualquier suspicacia, de si lo merezco o no, estoy muy agradecido”, comentó Gady.

Nacido en Valentín Alsina, el rockero tuvo sus primeros pasos en Alakrán, una banda de heavy metal y glam metal que fundó junto a Mario Ian (ex Rata Blanca) y Yulie Ruth (ex Pappo’s Blues).

“Hubo muchos momentos importantes en mi vida y de muchas matices. Cosas que no esperaba. Tocar en ciertos países o con ídolos que ame de chiquito fue algo incalculable. Pappo, Charly García, Spinetta. Esas son alegrías, pero esto es de otro rubro, no estoy acostumbrado. Los títulos suenan algo fantasiosos pero lo tomo como una caricia a la trayectoria”, relató.

Gady junto a Spinetta.

El presente

Además de trabajar en su banda “La 4×4”, el cantante sacará su tercer disco solista en marzo de 2020. “Estoy haciendo una producción junto a Claudio Cannavo, de La Mississippi. Me agarra en una etapa muy madura de no tener preocupación por el género. Me estoy anumando a cosas nuevas. A los rockeros nos cuestan los tonitos, pero ahora me estoy abriendo más a las melodías”, concluyó, sin antes anticipar que su nueva obra “no dejará de lado el blues y el tango”.