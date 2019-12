Gray arrancó su cuarto mandato en Echeverría: “Vamos por el mayor plan de obras”

El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, asumió este domingo su cuarto mandato como jefe comunal durante una ceremonia realizada en el Polo Judicial del municipio. Luego de la jura, se dirigió a todos los presentes y los invitó a ser parte del “mejor gobierno” que hayan realizado y aseguró que “los próximos 4 años serán recordados como los del mayor plan de obras que haya tenido el distrito”.

Echeverría: Gray inicia su cuarto mandato como intendente Previamente, se realizó la sesión preparatoria en la que juraron los 12 concejales electos en octubre y Analía Pérez fue nuevamente elegida como presidenta del Concejo Deliberante. Una multitud de vecinos aguardó por la llegada de Gray. “Estoy muy feliz y agradecido”, fueron las palabras de apertura del mandatario que durante la ceremonia recibió la llave simbólica del distrito como homenaje en su cuarto mandato. Luego de la jura, Gray le dedicó unas palabras a todo el público presente. En su discurso criticó la gestión nacional y provincial de los últimos cuatro años y apuntó: “La próxima etapa no va a ser fácil, no hay una solución mágica, pero sé que vamos a volver a recuperarnos como país”.

“A partir de este 10 de diciembre, tengo una lista infinita de temas por resolver, la mayoría de ellos producto de la mala gestión nacional y provincial, pero no importa, no voy a andar llorando por los rincones, voy a asumir la responsabilidad institucional que me corresponde y voy a concentrar todo mi esfuerzo en solucionar estos y tantos otros temas pendientes”, sostuvo Gray y continuó: “Sé que a nivel local tenemos un largo recorrido, pero para mí es un enorme desafío político y personal, que este mandato sea el mejor gobierno que hayamos realizado y que estos próximos 4 años sean recordados como los del mayor plan de obras que haya tenido nuestro distrito”.

Dentro del plan de obras que planteó, indicó que una de las prioridades será la reapertura del Hospital del Bicentenario que según Gray “fue desmantelado” durante la gestión de la gobernadora María Eugenia Vidal.

Para finalizar, Gray sostuvo: “Bajo la invocación de Juan Domingo Perón y de María Eva Duarte de Perón y de todo el pueblo de Esteban Echeverría, asumo este nuevo mandato con un enorme y fraternal agradecimiento a todos mis vecinos y los convoco a todos y a todas a soñar juntos el mejor Esteban Echeverría”.

ARTICULACIÓN

Fernando Gray destacó, en otro tramo de su discurso, que ya se encuentra en diálogo con los futuros ministros y funcionarios nacionales y provinciales y aseveró que “está todo el municipio trabajando en planes y proyectos de obra para presentar y gestionar”.

A su vez, se refirió a su apoyo al presidente electo Alberto Fernández y al gobernador electo Axel Kicillof. “Puse todo para que Alberto sea el presidente de todos los argentinos y Axel sea el dirigente de todos los bonaerenses porque si en algún momento estuvimos mejor, indudablemente vamos a volver a recuperarnos como país”, sentenció.

SESIÓN PREPARATORIA

Previo a la asunción de Gray, se llevó a cabo la sesión preparatoria en la que juraron los ediles electos el 27 de octubre. Por el Frente de Todos, asumieron Valeria Bellizzi, Ángel Cammilleri, Analía Pérez, José Luis Garavaglia, la massista Viviana Heiling, Pablo Martone, María Oliva y Francisco Méndez.

En tanto que por Juntos por el Cambio asumió Luciano Gómez Alvariño, la radical Mirta Peralta, Horacio Bonelli y Daniela Felizola.

Tras la jura, los ediles definieron a las autoridades del Cuerpo y Analía Pérez volverá a presidir el Concejo Deliberante.