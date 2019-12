Julián Domínguez jugará en Estados Unidos: “Estoy feliz de la vida”

El jugador formado en Pucará Julián Dominguez viajará en estos días para New Orleans, Estados Unidos, para empezar la temporada en el equipo Nola Gold, que disputa la Major League Rugby (MLR). “Estoy feliz de la vida”, indicó el back, en diálogo con Info Región.

En cuanto a la propuesta señaló que ya le habían ofrecido anteriormente irse a jugar al exterior: “Las oportunidades no faltaron”. “Lo que sí no sentía que era el momento adecuado cuando aparecieron, pero esta apareció en un buen momento y le di para adelante. Lo venía buscando hace rato”, destacó.

El manager de New Orleans lo contactó por un “torneo que había visto a principio de año con Estados Unidos”, y le había gustado cómo jugaba. “Y ahí decidió contratarme. Estoy feliz de la vida”, aseveró.

La decisión

“Yo lo pienso de manera que la gente va a seguir estando y los amigos también, como uno hace su carrera profesional estudiando y yendo a laburar, a los deportistas les toca irse a jugar afuera”, destacó con respecto a sus afectos que quedan en Argentina.

El wing formado en Pucará remarcó que tiene ganas de irse a New Orleans. “La verdad que yo lo disfruto en realidad, conocer lugares nuevos, gente nueva, es un proyecto que hay que darle para adelante, no me puse a pensar todavía si voy a extrañar o no”, concluyó.