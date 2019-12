Desde el PJ defienden los superpoderes: “Se debe tener agilidad”

En diálogo con Info Región, el edil consideró que la negativa de Juntos por el Cambio a la facultad para reasignar partidas es por una “cuestión política”.

En este marco, aprovechó para cuestionar el nuevo pedido de licencia del concejal y ex candidato a intendente por el macrismo, Evert Van Tooren. “Se lo vio muy poco en el Concejo, por mí que siga tomando licencia, no implica ningún cambio. No le hace bien a los ciudadanos que lo han votado porque quieren que haya espacio de debate en el Cuerpo”, advirtió.

Balance