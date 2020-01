Ley Impositiva: “Hay predisposición para seguir conversando”, indicó Sánchez Sterli

El diputado provincial por Juntos por el Cambio también justificó el rechazo de su espacio al asegurar que “desde el Frente de Todos no había intención de avanzar”.

El diputado provincial por Juntos por el Cambio Guillermo Sánchez Sterli defendió la decisión de su espacio de no dar quórum para tratar la Ley Impositiva 2020 al sostener que “desde el Frente de Todos no había intención de avanzar”. No obstante, recalcó que desde su bloque “hay predisposición para seguir conversando”.

Ley Impositiva: El gobierno de Kicillof incluirá modificaciones al proyecto En diálogo con Info Región, el legislador por la Tercera Sección Electoral también salió al cruce de los cuestionamientos del oficialismo y advirtió que “hay varios ciudadanos bonaerenses que padecerán el aumento del 75 por ciento”. “Esto es fácilmente comprobable porque corre para los inmuebles con una valuación fiscal superior a 600 mil pesos y con el revalúo de los últimos años, cualquier propiedad está entre los 400 o 500 mil pesos. Pedimos que se baje a un 55 por ciento”, precisó. Acercamiento

Luego de los duros cruces entre el oficialismo y la oposición tras el fallido intento por tratar el proyecto en la Legislatura, este jueves hubo un acercamiento para destrabar el debate de la Ley durante una reunión entre el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, e intendentes de Juntos por el Cambio.

Tras el encuentro, el jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, adelantó que el gobierno provincial enviará a la Cámara de Diputados un proyecto de Ley Impositiva con “algunas modificaciones” aunque evitó precisar cuáles serán los cambios.