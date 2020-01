Comerciantes de Almirante Brown alertan sobre pérdida de dinero por cortes de luz

En verano sube la temperatura y aumenta el consumo de electricidad. La falta de obras e inversiones de la empresa encargada de la distribución se hace notar con los cortes de luz que se multiplican. Comerciantes de Almirante Brown renuevan las quejas por el servicio y advierte que las pérdidas económicas son significativas.

Es una problemática que deben afrontar todos los años y desde la Cámara de Comercio e Industria de Almirante Brown alertan que los más afectados son aquellos que se dedican al rubro gastronómico, pero quienes venden indumentaria u otro tipo de productos también se ven afectados ya que no pueden facturar. “Hay generadores por doquier”, señala Martín Cao.

El representante de comerciantes precisó que son 100 los comercios del centro de Adrogué afectados por esta problemática. “Implica una perdida de dinero importante para los que venden comida, porque se les hecha a perder; a eso se le suma el gasto del uso del generador, el no poder utilizar los posnet que facilitan la compra de los usuarios”, planteó Cao. “Genera un trastorno enorme”, apuntó.

En diálogo con Info Región, Cao sostuvo que esta problemática la “padecen todos los años”, aunque “este año es peor”. Mencionó, en este punto, la antigüedad del tendido eléctrico de la zona céntrica y aclaró que desde hace años le piden a la empresa Edesur una solución.

“En el centro de Adrogué faltan obras porque hay un tendido que es muy antiguo y la zona fue creciendo. Con las altas temperaturas y el aumento en el consumo, el sistema no aguanta. Esa es la realidad, por lo general acuden desde Edesur a resolver las cosas del momento, pero no son soluciones definitivas. Hace años que esperamos que lo mejoren pero hasta hoy día no lo hemos conseguido”, explicó.