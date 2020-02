“Macri se negó escuchar al radicalismo”, recordó Andrada

Y luego añadió: “Sinceramente, resultan molestas las declaraciones del ex presidente al no hacerse cargo de las decisiones que tomó dado que nosotros también formamos parte de Juntos por el Cambio y trabajamos a la par de cualquiera de los funcionarios del PRO. Además el radicalismo presentó propuestas para cambiar el rumbo cuando notó que la situación no avanzaba, luego quiso conversar con Macri pero se negó a escuchar”.

En diálogo con Info Región, la concejal también coincidió con el titular de la Unión Cívica Radical, Alfredo Cornejo, quien instó a Macri a que “se mantenga en silencio”. “Efectivamente. Además el ex presidente debe dar un paso al costado”, manifestó.