Caso Caballero: La familia del joven exige que se miren las cámaras de seguridad

Ángel Agustín Caballero tenía 17 años y el 30 de enero falleció. Había sido atropellado en el cruce de Camino de la Ribera y Bariloche de Ingeniero Budge. A 10 días de su muertem aún no hay detenidos ni sospechosos por el hecho y su familia exige que se miren las cámaras de seguridad de la zona.

“Nos dicen que las cámaras de esa esquina no andan, pero desde el Municipio nos dijeron que funcionaban”, sostuvo Cinthia Osorio, la madre de la víctima que falleció luego de permanecer varios días internado en el hospital Luisa C. de Gandulfo.

De acuerdo al relato de la mujer, la causa no tuvo avances y criticó el accionar policial el día del accidente. “El día que paso todo, ni siquiera se acercaron al lugar en el que mi hijo tuvo el accidente; no tomaron huellas ni no levantaron el paragolpe del auto que había quedado ahí. Al otro día, lo recolectores se llevaron todo y no tenemos ninguna prueba porque no hicieron nada”, indicó angustiada Osorio.

En este marco, la mujer volvió a pedir que los testigos que presenciaron el hecho se acerquen a la Comisaría de Ingeniero Budge a prestar declaración. “Buscamos información para encontrar al culpable, sea quien sea, no me importa, yo quiero que pague lo que tiene que pagar y nada más, que se haga cargo de lo que hizo, porque no se puede dejar a una persona tirada”, sollozó.

En diálogo con Info Región, la madre de la víctima indicó que, de acuerdo a los comentarios que les hicieron los vecinos, una de las hipótesis que manejan es que quienes atropellaron a Ángel eran feriantes, pero no hay nada confirmado. “Ahora están citando a los que llamaron al 911 pero es elemental que se acerquen los testigos para que den algo, la patente, el color del auto, lo que sea, porque no tenemos nada”, remarcó Osorio.

El lunes, familiares y allegados del joven marcharán para pedir justicia. “Esto es algo que le puede pasar a cualquier familia, hoy fue mi hijo y mañana puede ser el hijo de otra persona, por eso vamos a hacer otra marcha a ver si alguien se apiada de nosotros y nos da alguna información”, concluyó la madre de Ángel Caballero.

La causa está en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 10 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora.