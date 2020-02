“Bértoli no está leyendo la política”, criticó Sierra

La concejal por Juntos por el Cambio Silvia Sierra rechazó la posibilidad de que se unifiquen las dos bancadas vinculadas a esa fuerza política en el Concejo Deliberante de Lomas de Zamora, tal como lo había sugerido su ex compañero de banca, César Bértoli.

“No hablo con Bértoli desde que asumió, creo que el concejal no está leyendo la política, además es un radical que está dentro de un bloque peronista”, cuestionó en diálogo con Info Región.

Sin embargo, admitió que “en su momento dialogó” respecto de ese tema con su compañero de banca Gustavo Ganchegui, aunque no en los últimos días. Con todo, declinó hacer más comentarios porque -dijo- “la discusión queda para adentro del bloque”.

Seguridad

Respecto del incremento de hechos delictivos que denuncian los vecinos del distrito, en especial los de la localidad de Llavallol, en las últimas semanas, Silvia Sierra informó que hubo “una reunión con el secretario de Seguridad municipal Jorge Bonino ante quien el bloque expuso la problemática”.

“Somos concejales y podemos dar una mano porque la seguridad no es un tema partidario sino de todos”, remarcó. Luego explicó que han “recibido varias denuncias y que la semana pasada hubo una reunión en Lavallol con el Foro de Seguridad, vecinos, comisario y el responsables del Comando de Patrullas con el fin de ver cómo reforzar la zona porque los delincuentes se escapan a Echeverría”, expresó preocupada.

Además, planteó que en la reunión el bloque propuso que “la seguridad debe ser resuelta desde a Provincia, hay una pelea con Nación y se olvidan que los vecinos están sufriendo la inseguridad”.

La concejal, luego informó que “Bonino hizo un plan de seguridad y lo envió al ministro (Sergio) Berni y ahora está esperando la respuesta”. Sobre los detalles, afirmó “no es de buen gusto que nos develara el contenido, pero cuando tenga la respuesta nos sentaremos desde la Comisión de la Seguridad del Concejo a dialogar.”

Por otro lado, respondió a los cuestionamientos del concejal Álvaro Llambi quien planteó que la provincia no destinó patrulleros al distrito.

“Se debe haber olvidado que en el Concejo se ha votado la entrega de patrulleros. Lomas de Zamora fue unos de los primeros municipios en ser provistos de armamento y chalecos para toda la policía”, alegó la concejal, y recordó que “cuando la ex gobernadora (María Eugenia Vidal) tomó la provincia los efectivos no tenían sus herramientas personales, es decir, se pasaban enre ellos los chalecos y no tenían armas”

Para cerrar aseguró que “los hechos delictivos, pasan en toda la Provincia y se está acrecentado porque no hay presencia policial ni coordinación con las fuerzas nacionales. “Gendarmería está en Lomas de Zamora pero al momento de atacar el flagelo no hay una coordinación porque primero deben pedir permiso al jefe y queda todo en la nebulosa”, aventuró

“La gestión anterior llevó a cabo grandes operativos contra el narcotráfico y reforzaron la frontera, hoy todo eso quedó desbaratado”, insistió.