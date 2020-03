El presidente Alberto Fernández reiteró que “no son vacaciones”, aludiendo a la cuarentena que deben realizar las personas autorizadas a no ir a trabajar en los próximos días. “Si lo convertimos en una oportunidad turística, fracasamos”, sentenció.

“Te proponemos que no trabajes y que tus hijos no vayan al colegio para que se queden en casa y no corran el riesgo de contagiarse. Si salen, si se exponen a la circulación pública, se están poniendo en riesgo. Aíslate con tus hijos. Cuidate y cuidalos”, fue la recomendación del jefe de Estado a través de redes sociales.

En el marco de las medidas que se están tomando para frenar el avance del coronavirus en Argentina, Fernández aclaró: “Tenemos que hacer un esfuerzo todos, y cuanto más drásticos seamos en este esfuerzo inicial, más fácil va a pasar la pandemia”. “No estamos de vacaciones; si convertimos (la cuarentena) en una oportunidad turística, fracasamos”, amplió.



Fernández sostuvo que, “por ahora, los resultados están funcionando bien”, pero pidió que “no haya imbéciles que vuelvan de Europa y estén circulando”, al tiempo que pidió al empresariado “actuar con racionalidad”, aunque afirmó que ya “han tomado el desafío y están haciendo turnos, tratando de que la gente trabaje menos o no vaya”.

Anticipó, además, un trabajo conjunto de la AFIP, el Ministerio de Trabajo y a la Defensa de la Competencia para buscar a quienes “aumenten indebidamente los precios del pan, la leche, las verduras, los barbijos, el alcohol en gel y el termómetro”. “El riesgo de los argentinos no puede ser negocio para nadie”, sostuvo. Advirtió que será “impiadoso” e “inflexible” con esos comportamientos. “Después no me digan que puse el aparato del Estado en contra de nadie. Lo estoy usando en favor de la gente. Sepan que no voy a tolerar a los pícaros, a que un número mínimo de vivos nos tome por bobos”, completó.