Gotan: “Hace seis meses que no tenemos trabajo y nadie nos da una solución”

La fábrica de Burzaco cerró el año pasado y los ex empleados esperan respuestas. “Nadie se hace cargo del obrero abandonado”, lamentaron.

En octubre de 2019 cerró la empresa Gotan del parque industrial de Almirante Brown y decenas de trabajadores quedaron en la calle. Hoy, el panorama para ellos es desolador: seis meses sin novedades, en medio de una situación crítica por la pandemia del coronavirus (Covid-19).

“Hace seis meses que estamos en esta situación, situación de angustia, nos sentimos estafados por el ex dueño Horacio Alamberti, no tuvimos indemnización, no se nos pagaron los últimos años de aportes jubilatorios, ni la obra social. Estamos tratando de remarla y sacar esto adelante, pero es muy difícil”, explicó Néstor Embriaco, delegado de la empresa, en diálogo con Info Región.

Actualmente los ex empleados, que todavía luchan por recuperar sus puestos de trabajo, están a la espera del aval para poder consolidarse como cooperativa. Mientras tanto, realizan guardias en las instalaciones de la fábrica “para que no se roben las máquinas”.

“Estamos tocando puertas en todos los municipios, les mandamos informes que detallan nuestra situación y para que vean nuestro trabajo, pero hasta ahora nadie nos atiende, estamos en una situación crítica y sabemos cómo está el país pero lo nuestro cada vez se vuelve más complicado, hace seis meses que estamos sin trabajo y nadie nos da una solución”, lamentó el delegado.

La fábrica, ubicada en Junín 1375, del Parque industrial Almirante Brown, se dedicaba al diseño, desarrollo y producción de elementos de imagen corporativa y mobiliario urbano. De acuerdo a Embriaco, él junto a sus compañeros, quieren volver a hacer lo que saben. “Queremos recuperar nuestros puestos de trabajo, estamos tratando de salir adelante y mantener la lucha porque nadie se hace cargo del obrero abandonado”, concluyó.