Geriátrico de Villa Bosch: rechazan las acusaciones de falta de atención a ancianos

Desde el geriátrico de “La Amistad” de Villa Bosch desmintieron las denuncias de vecinos sobre falta de atención y muertes por coronavirus. Confirmaron que una abuela fue infectada pero de inmediato fue internada en un centro de salud y aislada.

“La información es totalmente falsa”, aseguró Andrea, una de las dueñas del establecimiento. Confirmó, de todos modos, que hubo un caso positivo de coronavirus, pero la paciente fue trasladada a un centro asistencialk y aislada. “Tenemos una paciente infectada que ya se encuentra aislada e internada en un centro de salud, pero no murió nadie”, advirtieron.

En diálogo con Info Región, desacreditó los dichos de los vecinos y explicó: “El martes pasado internamos a una abuela que estuvo con dificultad para respirar, ya en el centro de salud la diagnosticaron con una neumonía pero por la agresividad de la enfermedad le realizaron el test de coronavirus y cinco días más tarde resultó positivo”.

En este marco, la mujer aseguró que luego de tener la confirmación “todos los abuelos y el personal que estaba trabajando en el geriátrico en ese momento fue puesto en aislamiento”. “Estamos todos haciendo el aislamiento dentro del hogar, yo inclusive porque estaba acá cuando recibí la confirmación”, explicó.

Respecto del contagio, indicó que no saben como se pudo haber infectado la mujer de 71 años ya que desde el hogar se restringieron las visitas y están cumpliendo la cuarentena “desde que fue decretada”. “Nosotros tomamos todos los recaudos, no entraba ni salía nadie más que el personal y las ambulancias, pero el margen de contagio es muy abierto”, advirtió Andrea.

La dueña del hogar “La amistad” cruzó los dichos de los vecinos -quienes denunciaron que los abuelos no recibían la atención correspondiente y daban cuenta de dos muertes. “La información es totalmente falsa, no murió nadie”, sentenció Andrea, al tiempo que aclaró que “los abuelos no fueron testeados porque ninguno ha presentado síntomas”.

Tanto los residentes como el personal del hogar permanecerán aislados hasta el próximo martes. De acuerdo a la dueña del lugar, “sólo hubo un caso y hasta ahora nadie ha presentado síntomas”.