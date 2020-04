Vecinos denuncian falta de atención en un geriátrico

Vecinos advierten sobre la falta de atención a 23 abuelos en un geriátrico en Villa Bosch. "No se les hacen los estudios correspondientes", alertó una mujer.

En tiempos de pandemia y de cuarentena obligatoria los vecinos del barrio de Tres de Febrero, Villa Bosch, se encuentran preocupados frente a la situación de 23 abuelos en el geriátrico “La Amistad”, ubicado en Guido Spano 1306. Una vecina comentó a Info Región que “dos de ellos fallecieron por Covid-19” y no se realizaron estudios al resto. Desde la institución, desmintieron las muertes.

El sábado pasado, los vecinos “vieron al Sistema de Atención Médica de Urgencias (SAME) en la puerta del geriátrico” y advirtieron que dos personas fallecieron. “Ambos tenían coronavirus”, dijo la mujer denunciante a este medio. Desde la institución en tanto desmintieron los decesos y precisaron que sí hay un caso positivo de Covid-19.

Planteó que hay 23 personas mayores a las que “no se les hacen los estudios correspondientes” para verificar si están o no contagiados con el virus. “No sabemos dónde denunciar esta situación”, señaló. La vecina hizo hincapié en la “preocupación” de los familiares ante la falta de atención a los demás abuelos que residen en la institución. “El sábado estuvo el SAME y de ahí no vino nadie más a llevarse los abuelos para hacerle estudios ni nada”, planteó.

Desde la institución rechazaron las denuncias y aclararon que “nadie murió”, pero sí confirmaron un caso de Covid-19. Aclararon, en ese marco, que no saben cómo ocurrió el contagio porque “se cumplió la cuarentena desde el momento en que la decretaron”.