Libares afirmó que la situación en la Primera D “es muy complicada”

El arquero de Claypole sostuvo que los sueldos "no soy muy altos" y lamentó el presente que viven a pesar de que el club "está al día" con el plantel.

La polémica que se generó entre los jugadores del fútbol argentino luego de las declaraciones del delantero de Boca Carlos Tévez siguen dando qué hablar: El arquero de Claypole, Tiago Libares, sostuvo que en la Primera C la situación “está muy complicada”.

En diálogo con Info Región, el portero explicó que “los sueldos no son muy altos” y lejos están de poder mantenerse unos meses sin cobrar. En esa sintonía, destacó que el club “está al día” con la situación económica con el plantel.

“Nuestro club cumple lo que promete y se maneja diez puntos. Por suerte, tenemos los sueldos al día. Sin embargo, otros tienen problemas porque en la categoría los sueldos no son altos”, subrayó.

Y agregó: “Hay un gran aporte de la dirigencia que hace que el club progrese y que los jugadores puedan crecer”.

En su caso particular, el arquero contó que solo vive “del fútbol” y trata de “aportar lo que pueda en casa”. “Con lo que me da el club me alcanza para poder mantenerme con ayuda de mi familia, además nos dividimos los gastos. Pero si tuviese que pagar un alquiler o mantener hijos, tendría que salir a buscarlo”, recalcó.

Finalmente, Libares habló de la eventual reanudación del fútbol, la cual se piensa para los meses de agosto o septiembre, y señaló que desde el plantel tratan de mantenerse “tranquilos, preparados y a la espera” de lo que pueda llegar a pasar.

“Sólo las autoridades del fútbol saben cómo se desarrolla la pandemia y cómo pueden organizarse para ver si se reanuda el fútbol y de qué manera. Los jugadores acatamos las decisiones que se toman porque lógicamente esto es algo que nos sobrepasa y no podemos poner en riesgo nuestra salud, al fin y al cabo esto es sólo un deporte y la salud es lo primero”, concluyó.