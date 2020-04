Aislamiento en barrios de Llavallol: “Me da un poco de angustia, nos encerraron”

Lo manifestó una vecina de El Campanario. No obstante, también hay quienes respaldan la medida.

Desde esta semana, el Municipio de Lomas de Zamora implementó un aislamiento a los barrios El Campanario y Los Pinos que sería por tres días aunque puede extenderse. La medida cosechó duras críticas de organizaciones sociales mientras que entre los vecinos hay posturas a favor y algunos cuestionamientos.

“Me dio tristeza porque justo cerraron la esquina de mi casa y salgo a la ventana y veo a los policías y las vallas y me da un poco de angustia. Nos encerraron“, expresó Mayra, una mujer que vive en El Campanario a Info Región.

"Me dio tristeza porque justo cerraron la esquina de mi casa y salgo a la ventana y veo a los policías y las vallas y me da un poco de angustia. Nos encerraron", expresó Mayra, una mujer que vive en El Campanario a Info Región.

No obstante, sostuvo que "entiende" la decisión porque "nadie cumplía" la cuarentena en su barrio y había "varios nenes y hombres grandes" jugando al fútbol en la calle lo que "generaba bronca" en aquellos que cumplían con el aislamiento. "Pero igual me da un poco de tristeza saber que estoy encerrada", completó Mayra. Respaldo Por su parte, Rocío, una vecina que vive en Los Pinos, aseguró que le parece "bien cerrar el barrio" ya que "no se estaba cumpliendo" la cuarentena obligatoria y "la gente salía igual".

“El lunes hubo una reunión de los referentes del barrio y dijeron que iban a hacer eso, empezó el martes y se extendería hasta el viernes. Después se evaluaría si se extiende o no”, apuntó.

Respecto a si considera que la medida ayudó en el cumplimiento del aislamiento social precisó que ya casi “no hay movimiento en el barrio” por lo que “está sirviendo”.

No obstante reflexionó que “entiende” las razones por las que algunos vecinos no cumplían la cuarentena: “Hay gente que no tiene espacio en la casa y por eso sale a la esquina”.

Otro vecino del barrio de El Campanario, Rodrigo, aseguró que la situación se “calmó bastante” desde el martes “a la noche” porque estuvo la policía “caminando” por el barrio, “pidiendo DNI” y “controlando”. “Cuando cerraron el barrio comenzó a haber menos gente en la calle”, detalló.