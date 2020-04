Vecinos denuncian que no se cumple la cuarentena en los barrios: “Es un desfile de gente”

Pese a que el viernes pasado el Gobierno Nacional anunció la extensión de la cuarentena obligatoria hasta el 26 de abril, varios vecinos de la Región dieron a conocer que en sus barrios no se cumple con el aislamiento social preventivo y obligatorio. Además, continúan las denuncias por la suba de precios en distintos comercios de la zona.

María, una vecina de Llavallol que vive en el barrio Los Pinos, se contactó con Info Región y aseguró que “es un desfile de gente durante todo el día”. Además, comentó que en la plaza del barrio se juntan a “jugar a la pelota” o a “escuchar música”. “Los grandes salen todo el tiempo”, subrayó.

La mujer se encuentra muy preocupada ya que vive con sus tres nietos y su marido, que es diabético, y teme que se terminen enfermando por los “inconscientes” que no cumplen la cuarentena. “Durante la noche se escucha música muy fuerte y gente como si estuvieran en una fiesta, y eso es todos los días. Hay varios almacenes que están abiertos toda la noche y eso nadie lo ve”, recalcó.

En Avellaneda la situación es bastante similar, precisamente en el centro del distrito. Una vecina manifestó que cuando sale “a hacer las compras” se encuentra con que “la mayoría de la gente está paseando a sus perros” y “caminan en la calle con sus hijos”. En esa sintonía, subrayó que no hay “mucho control” y es un “verdadero desastre”.

“A mí me preocupa porque mis hijos son de riesgo, mi nene de cinco años tiene problemas bronquiales y yo tengo hipertensión, y no le joden solo la vida a ellos sino que le joden la vida a todos los demás”, planteó. En cuanto a los comercios, remarcó que los dueños “se abusan” de los precios de “todo” y no cumplen “con lo que hay que cumplir”.

Po otra parte, un vecino de Lanús dio a conocer que en el barrio Villa Jardín “se juntan entre 10 a 15 personas” y cuando “pasa la policía” se meten “dentro de sus casas”. “Yo tengo mi familia con problemas graves y no salen a ningún lado, y estos están reuniéndose”, subrayó, en diálogo con este medio.

Finalmente, la situación de Mónica, quien vive en el barrio Don Orione, ejemplifica la preocupación que tienen muchos debido a los vecinos que no cumplen quedándose en sus casas. “Acá realmente sentimos que la cuarentena no se cumple porque la gente camina, va, viene, se reúne a tomar cerveza en frente del jardín 931, como si fuese feriado o día no laborable”, lamentó.

También, la vecina contó que los precios son otro problema. “Me vendieron a 180 pesos el kilo de acelga”, explicó. “Las motos van y vienen como si nada, y no son delivery. Por eso los que estamos cumpliendo la cuarentena realmente sentimos que es una burla”, concluyó.