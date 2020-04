El FMI calificó como “muy apropiadas” las medidas del Gobierno

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FM), Kristalina Georgieva, consideró que el Gobierno tomó medidas económicas “muy apropiadas” en el marco de la pandemia de coronavirus, para apoyar a las personas y a los sectores “más vulnerables” del país.

“En Argentina se han concentrado muchísimo en hacer frente a esta crisis con una secuencia muy apropiada de medidas para el sector de salud, dando apoyo a las personas más vulnerables y también a los sectores más frágiles de la economía”, sostuvo Georgieva.

Fue en el marco de una conferencia la tradicional reunión anual de primavera del Fondo, que en esta oportunidad se realiza de manera virtual.

La ejecutiva destacó en relación con la Argentina que “el país está en un momento en que van a hacer una propuesta a sus acreedores para reestructurar su deuda”. “El coronavirus afecta la renegociación de la deuda, como afecta a toda la economía global. La negociación va bien. En los próximos días haremos la oferta. A mí no me gusta mentir, tampoco me gusta mentirles a los acreedores. Lo que vamos a firmar es algo que podamos cumplir como gobierno y como país”, dijo el presidente Alberto Fernández hace algunos días.

Indicó que “es un momento muy difícil para todos”, pero estimó que “especialmente es difícil para países que ya han entrado en esta crisis con desafíos complejos”. “De la misma manera en que el virus golpea más duro a las personas con condiciones preexistentes, también golpea más duro a los países que sufrían de problemas preexistentes”, consideró Georgieva.