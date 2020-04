Lomas: Desde ATE advierten sobre “la falta de insumos para el personal de salud”

La secretaria general de la CTA de Lomas de Zamora y dirigente de ATE, María de los Ángeles Troitiño, criticó “la falta de insumos para el personal de salud”, en el marco de la pandemia por coronavirus. Además, pidió que al Comité de Crisis local se integren las organizaciones sociales y sindicales.

“Los trabajadores del Gandulfo están alterados, porque han tenido contacto con personas que tienen síntomas de coronavirus, y se enteraban después, sin haber tenido las medidas de aislamiento necesarias”, sostuvo la secretaria Adjunta de ATE, en diálogo con Info Región.

En ese sentido, criticó que “solo se dan los materiales de prevención, cuando se trata con un caso detectado, pero todos los demás enfermeros no cuentan con los insumos necesarios”.

Advirtió que “en Lomas pasa lo mismo que en muchos lugares de la provincia, no se cuenta con los insumos necesarios, pero se hace mucha propaganda poniendo vallas que no cuidan la salud”.

En este contexto, remarcó la necesidad de que “el Comité de Crisis sea integrado por organizaciones sociales y sindicales”, para poder aportar en la discusión. “No se está dando un contacto directo con el municipio”, lamentó.

Alimentos

En otra instancia, Troitiño también aseveró que en varias zonas de la comuna “no está llegando la mercadería a las personas que lo necesitan”. “En la escuela cocinábamos todos los días, hoy solo se le entrega un bolsón de mercadería cada 15 días, que en un principio ni siquiera era por niño, sino por familia”, apuntó.

“El escándalo que se dio a nivel nacional con los sobreprecios, marca la interna entre los distintos sectores de gobierno, y en esa interna siempre queda pegada la gente. Se ha suspendido bastante en los territorios la entrega de mercadería y ayuda social”, explicó la funcionaria.

Mientras que en el distrito, comentó que de la lista que le enviaron a Desarrollo Social, con los nombres de diez comedores que necesitan ayuda, no han recibido respuesta. “No pasó nada, nos cansamos de llamarlos y no nos contestan, pero dicen que se están encargando y no lo vemos”, concluyó.