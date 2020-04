Lomas: Organizaciones denuncian que se está “militarizando la pobreza”

La denuncia surgió luego de que comenzará el aislamiento barrial en Llavallol. "No se cuida a la salud poniendo vallas", cuestionaron desde ATE.

Diferentes organizaciones de la Provincia de Buenos Aires denunciaron que en los barrios de El Campanario y Los Pinos de Llavallol, “más que cuidar la salud se está militarizando la pobreza”, al llevar a cabo una cuarentena barrial donde no se les permite a los vecinos salir de los límites de las vallas.

“Al ver el maltrato de la fuerza policial, entendes que más que cuidar la salud se está militarizando la pobreza, es encerrarlos y separar los barrios. No nos parece que sea la manera. Estamos de acuerdo con la cuarentena pero este tipo de aislamiento, no es el aislamiento del Coronavirus”, denunció la secretaria general de ATE, María de los Ángeles Troitiño.

El comunicado que comandó la Asociación de Trabajadores Estatales, junto a la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) del distrito, fue acompañado por diversas entidades de la región y la provincia, que “no fueron consultadas sobre la medida”. “Los vecinos tampoco fueron consultados y vieron de mal agrado sufrir violencia por ir a comprar o trabajar”, advirtió la secretaria, en diálogo con Info Región.

En este marco, el sindicato crítico que el municipio de Lomas de Zamora decidiera extender la administración barrial, ya que “no se cuida a la salud poniendo vallas”. “Es ridículo poner más fuerzas policiales en la calle y aislar un sector de viviendas humildes porque están hacinados, cuando hay otras maneras de solucionarlo”, evaluó.

El reclamo de las instituciones surgió tras las denuncias de varios vecinos que se vieron perjudicados por el accionar, al realizar las acciones permitidas por el decreto. Si bien Trotiño aseguró que respaldan el aislamiento social preventivo y obligatorio, cuestionó: “Hay que acatar a los sanitarista, y ningun sanitarista está sugiriendo que se pongan vallas de contención para armar guetos en los barrios”.

Correpi

Otra de las primeras organizaciones en sumarse al reclamo, fue la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi). También en diálogo con este medio, la integrante María del Carmen Verdú recriminó que haya “una selectividad de clases para la aplicación del control social, por parte del aparato represivo del estado”.

En ese sentido, criticó que en los barrios más conocidos como Monoblock y las Casitas de Llavallol, “las fuerzas de seguridad no se manejan de la misma manera que en las zonas privilegiadas, sino que por su composición social son más hostigados”.

No obstante, la representante explicó que ellos considerán “absolutamente razonable flexibilizar los barrios donde por sus características de habitabilidad, no pueden realizar la cuarentena en sus casas”, pero remarcó que debe hacerse “por medio de la conciencia y no de la represión”.