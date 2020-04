Ya son seis los infectados con coronavirus en San Vicente

Se sumaron cuatro nuevos casos de coronavirus en San Vicente y en total son seis los infectados. Todos tienen vinculación con el caso del Instituto Médico Brandsen, ya que es personal de la clínica o tuvieron contacto estrecho con trabajadores del sanatorio.

“Actualmente hay seis infectados, uno fallecido que es el enfermero que trabajaba en la clínica de Brandsen y estaba internado en el Hospital Cuenca Alta. El resto de las personas infectadas, también pertenecen al personal de salud”, precisó el coordinador general del Comité Covid-19 en el distrito, Alejandro Belleri, a Info Región. Los cinco pacientes se encuentran estables, “en aislamiento estricto domiciliario”.

Los primeros cuatro casos son enfermeros que trabajaban en el Instituto Brandsen, el cual fue denunciado penalmente por el intendente de San Vicente, Nicolás Mantegazza, por supuesto “ocultamiento de información sensible sobre casos confirmados de coronavirus y un mal manejo de los protocolos de prevención”.

Los dos casos restantes “se dieron por circulación interna, tras tener contacto con un médico que dio positivo y también trabajaba en Brandsen”, explicó Belleri. Se trata de dos enfermeros, que fueron compañeros de guardia del médico encargado de transportar el cuerpo del fallecido padre del futbolista Walter Montillo, que varios días después de su muerte se confirmó que tenía coronavirus.

Denuncia

Por lo ocurrido en el Instituto de Brandsen, el intendente Mantegazza presentó una denuncia penal al Juzgado Federal N°1 de Lomas de Zamora, por una posible violación del artículo 202 del Código Penal.

“Su accionar fue altamente nocivo. No sé cuál fue su motivación o si no informaron los casos para no espantar a la clientela privada”, cuestionó Belleri y denunció que “desde el sanatorio están presionando a los trabajadores para que salgan a explicar sobre los recursos utilizados, porque saben que es un desastre lo que pasó”.

Además, al tratarse en todos los casos de personal de salud que tuvo contacto con la población, advirtió que “la consecuencia se verá como una bomba explosiva de contagios comunitarios”.

Asimismo, Belleri indicó que el tercer y cuarto caso que dieron positivo en la comuna, fueron testeados y desestimados anteriormente en Brandsen. “Evidentemente también hubo un mal manejo de los testeos, porque salieron a testear para conformar a las personas, pero los hisopados nunca siguieron su curso”, criticó.

Personal de salud

Al generarse bajas en el personal por contagios o posibles casos, desde el Municipio están evaluando “la capacidad de incorporar nuevo personal y buscar una alternativa para armar grupos de reserva”. “La persona que se infectó y se recuperó no puede volver a tener contacto con los pacientes, porque volverse a exponer al virus es un factor que agrava la mortalidad”, sostuvo Belleri.

Además, remarcó que “al reducir el personal, se aumenta la exposición de los demás trabajadores y genera que se sobreutilice el material”, o equipamiento de prevención. No obstante, aseguró que desde que se conocieron los casos, “se extremaron los cuidados, porque el personal está asustado”.

“El mayor problema que estamos teniendo es con las personas que derivamos a cuarentena por contacto con infectados. Están sufriendo situaciones de angustia muy importante, que intentamos controlar con trabajadores sociales y el equipo de salud mental”, concluyó el funcionario.