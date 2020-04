Deuda: Guzmán aclaró que Argentina no ofrecerá más

El ministro de Economía, Martín Guzmán, aseguró que Argentina no ofrecerá más, ante el rechazo de acreedores. “Argentina ya está en una situación de virtual default”, insistió el funcionario, quien apuesta a un programa que implique no pagar nada de capital en los próximos tres años.

La propuesta de canje de deuda anunciada por el ministro de Economía contempla un período de gracia en el que no se pagará capitales ni intereses por tres años, por lo que recién se pagará en el 2023. También establece una mayor reducción de intereses que de capital y de acuerdo a lo precisado por el titular del Palacio de Hacienda, se trata de una reducción de capital de 3.600 millones de dólares, que equivale a una quita de 5,4 por ciento sobre el stock adeudado y una reducción del pago de intereses de 37.900 millones de dólares, que equivale a una quita de intereses del 62 por ciento.

Afirmó que “eran esperables” las expresiones de rechazo de grupos de acreedores a la oferta argentina para renegociar la deuda emitida bajo legislación extranjera. “Es un proceso en el cual la otra parte busca presionar para que la Argentina ofrezca más, pero ofrecer más no se puede porque no es sostenible y eso es algo que no vamos a hacer”, planteó.

Guzmán reiteró hoy que la Argentina “ya está en una situación de virtual default”. “Buscamos tener un programa nuevo con el FMI que implique no tener que pagarle nada de capital en los próximos tres años”, insistió el funcionario.

El presidente Alberto Fernández había considerado que la propuesta presentada por el tema de la deuda externa “es muy realista” y le permite al país “durante los próximos tres años dedicar todo su impulso al crecimiento” y “a partir del cuarto año empezar a cumplir las obligaciones” de pago.