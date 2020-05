Lomas: Para la oposición, PAMI “no está funcionando correctamente”

El bloque FE-UCR de Lomas de Zamora presentará un proyecto por “el mal funcionamiento de las emergencias de PAMI”, que “agrava” la situación que ya atraviesan los adultos mayores en la pandemia.

“Las emergencias de PAMI no están funcionando como corresponde. Si le decimos a los abuelos que no salgan, que no vayan a la clínica y que llamen a emergencia pero no está acorde al tema, no solo no nos estamos ocupando realmente de los abuelos, sino que empeoramos la situación”, advirtió la titular de la bancada, Sandra Ferreyra.

En diálogo con Info Región, aseguró que han recibido “muchas denuncias de los vecinos”, pero que además, le ha sucedido personalmente. “Mi tía de 82 años tuvo que esperar 24 horas una ambulancia de PAMI cuando volaba de fiebre y sabemos que una persona de esa edad no puede esperar en su casa”, remarcó.

Cuarentena

Por otra parte, evaluó la decisión de extender la cuarentena y los anuncios del presidente Alberto Fernández, y sostuvo que “está perfecto que se le dé jurisdicción a cada gobernador para decidir sobre su territorio porque son los que conocen la situación”.

“En Lomas hay muchas familias que viven hacinadas y no pueden cumplir el aislamiento ellos mismos en sus hogares. Si salimos todos un ratito por día, esto se podría agravar y sería imposible controlarlo”, apuntó la edil en respaldo a la postura del gobernador Axel Kicillof, de no habilitar las salidas en la región.

Apoyó, asimismo, el aislamiento barrial realizado en Llavallol y consideró que a pesar de las quejas de algunas organizaciones sociales, “hablando con la gente de los barrios, a ellos no les pareció tan terrible la medida, incluso fue productiva”. “Si esto avanza y llegamos a tener realidades difíciles, esta prueba piloto habrá que aplicarla a otros barrios donde no se cumpla la cuarentena”, subrayó.

Sesión

En última instancia, Ferreyra manifestó que “fue perfecta” la sesión ordinaria que llevó a cabo el Concejo Deliberante, a pesar de la cuarentena, y manifestó que “hace falta que todos los bloques tiren para un mismo lado y que se escuche a la oposición, sin grietas políticas”.

Mientras que destacó el estado de sesión permanente ya que también “permitirá tratar otras problemáticas que se encuentran por fuera de la pandemia”. “El Concejo tiene que ser la voz del pueblo, si vos bajas a los barrios hay muchas falencias que deben irse solucionando”, concluyó la presidente del FE-UCR.