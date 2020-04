Lomas: En Barrio Obrero también se implementará el “aislamiento comunitario”

En el Barrio Obrero de Lomas de Zamora también se aplicará el “aislamiento barrial” ya puesto en marcha en dos zonas de Llavallol, con el objetivo de “fortalecer la cuarentena y el compromiso de la población”. Contará con menos controles policiales y no se colocarán vallas, se replicará el programa de vacunación, la entrega de alimentos y la realización de obras públicas.

Al igual que en El Campanario y Los Pinos, la medida se enmarca en el programa “El barrio cuida al barrio” y contará con la presencia de representantes de varias secretarías municipales y el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Se estima que comenzará a partir del sábado o a “más tardar el martes 5 de mayo” adelantó el secretario de Hábitat e Integración Comunitaria, Alfredo Fernández.

“Algunos protocolos serán distintos, porque contamos con el doble de territorio y de familias que en las anteriores pruebas. Estamos hablando de Barrio Obrero, más el barrio Néstor Kirchner, que incluyen más de 2.500 familias”, precisó el funcionario lomense a Info Región,

Aseguró que el objetivo seguirá siendo “fortalecer el cumplimiento del aislamiento y que esa lógica permanezca en el barrio, sin que se realicen acciones innecesarias”. No obstante, afirmó que se analizará cada situación en particular.

Controles

El funcionario municipal explicó que a diferencia de las anteriores pruebas, “en este caso los controles policiales serán más difusos”, dada la extensión del territorio, y anticipó que “volverán a estar las organizaciones sociales acompañando los puestos, para dar una garantía de que no hay una lógica represiva, sino preventiva”.

“No va a haber una actividad de cierre tan grande como en Los Pinos, porque no se utilizarán las estructuras de vallas. Marcaremos la presencia y estableceremos límites, pero apostando a que el nivel de actividad baje por el compromiso del barrio”, confió.

También aseveró que se aplicará “el programa de vacunación para las personas de riesgo” y habrá entrega de alimentos, reparación de espacios públicos y pondrán “especial atención a la problemática de dengue, que en la práctica, está generando más casos que el coronavirus”.

Respuesta

En última instancia, el secretario de Hábitat salió al cruce de las organizaciones sociales que denunciaron “una militarización en los barrios”, donde se llevó a cabo este tipo de aislamiento: “Sin duda sabemos que la represión no soluciona nada y no es lo que se está realizando. Solamente se busca sostener la cuarentena”.

“Comprendemos la visión de la izquierda, pero no la compartimos, porque no es lo que está sucediendo. La gente lo entendió y lo comprendió, no hubo ningún tipo de conflicto desde este punto de vista y por algo las organizaciones sociales también acompañan los puntos policiales”, finalizó Fernández.