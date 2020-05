Cicop denuncia un “grave desmanejo” de posibles casos de Covid-19 en Lomas de Zamora

La Asociación Sindical de Profesionales de le Salud de le provincia de Buenos Aires denuncia un “grave desmanejo de posibles casos de Covid-19” en Lomas de Zamora. Advierte sobre “maltratos, amenazas y demoras inexplicables de las autoridades municipales hacia trabajadores de la Salud de una Unidad Sanitaria”.

La denuncia del “grave desmanejo municipal en posibles casos de COVID-19” de trabajadores de la Unidad Sanitaria “19 de Diciembre”, ubicada en el barrio Facundo Quiroga de Lomas de Zamora, surge tras la confirmación de un caso positivo de un médico. “La Secretaría de Salud de la Municipalidad de Lomas de Zamora decidió trasladar a todxs los trabajadores que habían tenido contacto directo con el médico infectado al Policlínico de Lomas de Zamora para hacerles el hisopado”, explica el gremio, que apunta que “una vez allí, les anunciaron que no podrían hacer el análisis hasta el lunes 27, que los resultados estarían recién el miércoles 29, y que hasta ese día deberían permanecer internadxs en esa clínica”.

“Todo de forma unilateral, inconsulta y contraria al protocolo vigente en Provincia de Buenos Aires, que da la opción, bajo condiciones que aquí se cumplían, al aislamiento domiciliario estricto para casos sospechosos y asintomáticos sin criterio clínico de internación. Llama la atención asimismo que se haya derivado a una clínica privada, por orden de la Municipalidad”, explica el comunicado de prensa difundido el fin de semana. “Finalmente, y por exigencia de éstos y de su representación gremial, se aplicó el protocolo: les tomaron las muestras ese día y los liberaron a sus domicilios”, aclara.

Cicop repudia “el maltrato, el autoritarismo y el intento de internación compulsiva, sin análisis, por fuera de cualquiera de los protocolos existentes”. “Las autoridades sanitarias municipales y personal del Policlínico de Lomas de Zamora llegaron a amenazar a los trabajadores involucradxs de iniciarles una causa penal por no aceptar la internación compulsiva, desconociendo que el protocolo habilitaba para que el aislamiento se pudiera realizar de manera domiciliaria, amenazas que las autoridades hicieron extensivas a nuestro gremio”, asegura Cicop.

“Lamentablemente, la cuestión no terminó allí. A una de las enfermeras de la sala, funcionarios de la Secretaría de Salud le informaron que su estudio había dado positivo, lo que se desmintió unos días después. Un hecho gravísimo que aún aguarda una explicación razonable. Y lo más grave e insólito: a una semana de la toma de muestras, no se cuenta aún con el resultado del análisis de ninguno de los trabajadores testeados. No se sabe si están infectados o no”, manifiesta el comunicado, y apunta: “Inexplicablemente, en otra decisión caprichosa e irresponsable, en lugar de remitir las muestras inmediatamente a los Hospitales asignados para la Región Sanitaria VI (Evita de Lanús, Fiorito de Avellaneda o el Kirchner de Florencio Varela), las muestras fueron aparentemente enviadas al Hospital Rossi de La Plata, que recibe de las Regiones Sanitarias X y XI. Por razones sanitarias, cuando se trata de trabajadores de la Salud, el procesamiento de las muestras es prioritario y suele demorar 24 o, como mucho, 48 horas”.

“De esta forma, al maltrato y amenazas recibidas hay que sumar la angustia de lxs compañerxs que aún desconocen el resultado de sus estudios, habiendo pasado ya una semana. Tampoco han tenido, desde el miércoles o jueves, ningún seguimiento desde la Secretaría de Salud. Asimismo, por dicha demora, no se adoptan los recaudos preventivos correspondientes en el barrio Facundo Quiroga donde se ubica la Unidad Sanitaria, que mientras tanto permanece cerrada, dejando sin atención primaria de proximidad al barrio”, concluye el texto.