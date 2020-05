Clubes de barrio piden que se flexibilicen los requisitos para recibir subsidios

Asociaciones de clubes de barrio de todo el país emitieron un comunicado en el que piden que se flexibilicen los requisitos para acceder al beneficio subsidiario que anunció el Ministerio de Turismo y Deporte de la Nación. “Rechazamos esta medida excluyente, porque históricamente los clubes cedemos las instalaciones gratuitamente para todo tipo de iniciativas gubernamentales y en todos esos casos no se nos exige ningún tipo de documentación”, cuestionaron.

Ante la emergencia sanitaria que provocó la pandemia de Covid-19, los clubes de barrio debieron cerrar sus puertas sin la posibilidad de llevar adelante las actividades que permiten que los clubes subsistan. En este marco, desde Nación anunciaron el Programa de Apoyo en la Emergencia para Clubes, que consiste en subsidios especiales de hasta 60 mil pesos.

Sin embargo, asociaciones de clubes de todo el país cuestionaron los requisitos que deben cumplir poder acceder al beneficio. “Todos estamos de acuerdo en la reglamentación pero en esta situación crítica que estamos viviendo y a tan solo seis meses de haber entregado todos los papeles correspondientes al año pasado, es mucho lo que nos piden. Nos tratan como si fuéramos una empresa, deberían tener en cuenta la documentación al 2019 y permitirnos acceder con eso”, apuntó Iris Pardal, dirigente del club Juventud de Llavallol.

De acuerdo al relato de Pardal “hoy en dia un 50 o un 60 por ciento de clubes no puede cumplir con esos requisitos”. Las exigencias son excluyentes e incluyen, entre otras cosas, las actas de designación de autoridades y el aval de instituciones, si el club no está registrado en el Registro Nacional de Clubes. “Es preocupante que cuando generan soluciones para los clubes, los trámites no son sencillos, sobre todo en estas circunstancias que no es posible salir ni a hacer una fotocopia”, apuntó, en diálogo con Info Región.

Por su parte, el comunicado firmado por “el 95 por ciento de los clubes del país”, exige la flexibilización de los requisitos y establece: “Rechazamos esta medida excluyente, porque históricamente los clubes cedemos las instalaciones gratuitamente para todo tipo de iniciativas gubernamentales y en todos esos casos no se nos exige ningún tipo de documentación”, apuntaron.

La situación de los clubes en la Región

Los clubes se encuentran en situaciones límite al no poder cobrar la cuota social que les permite subsistir y abonar los respectivos servicios de luz, gas y agua. Si bien la Resolución 173/2020 establece que “los clubes de barrio y sociedades de fomento no sufrirán el corte de los servicios de energía eléctrica, gas por redes y agua corriente, telefonía fija e Internet y TV por cable, en caso de mora o falta de pago de hasta tres facturas consecutivas o alternas”. Desde las entidades advierten que las tarifas no se corresponden con los gastos reales.

“Nos mandan un estimado, del mismo mes del año pasado y te mandan una factura por lo mismo, si ahora está cerrado el club ¿cómo se justifica?, cuestionó Pardal.

Por su parte, Marcelo Volonte, tesorero del Club Social y Deportivo Mármol, indicó que “el último mes la factura de luz fue de 7000 pesos, que se pudo pagar con ingresos ahorrados del club”, sin embargo, alertó: “Con eso pudimos pagar marzo, abril y ahora mayo, pero no vamos a poder pagar junio si no abrimos, nosotros cerramos las puertas el 19 de marzo y nos quedamos sin ingresos”.