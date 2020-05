La vuelta a clases puede ser en agosto, pero de forma alternada

Las escuelas cerraron a mediados de marzo, los chicos continuaron con la educación a distancia y la duda en torno a la vuelta al cole crece con el correr de las semanas y la flexibilización de la cuarentena. El ministro de Educación, Nicolás Trotta, afirmó que una posibilidad, según definan las autoridades sanitarias, es que se retomen en agosto, pero se implementaría un sistema de clases alternadas cuando se regrese a la modalidad presencial.

En declaraciones radiales, Trotta explicó que el regreso a clases podría ser en agosto pero aclaró que aún “no hay certezas” al respecto porque ello dependerá de una “decisión epidemiolópgica” que adoptará el presidente Alberto Fernández junto al comité de expertos.

“Habrá que resolver también el cómo, porque el regreso no será como en marzo, sino escalonado”, analizó Trotta y expresó que ello implicará “que no van a poder ir todos los días todos los alumnos a las escuelas”. Sostuvo que “unos alumnos irán un día y otros días otros para no saturar la llegada de docentes y de alumnos y para no abarrotar espacios comunes” y apuntó que se trabaja en protocolos “para cuando llegue ese momento”.

En ese sentido, aclaró que mientras “mientras estén suspendidas las clases y si se avanza en este esquema dual, siempre un adulto a cargo se va a poder quedar en el hogar porque está vigente la resolución 270 del ministerio de Trabajo”.

El artículo 3 de esa disposición determina que “mientras dure la suspensión de clases en las escuelas se considerará justificada la inasistencia del progenitor, progenitora, o persona adulta responsable a cargo, cuya presencia en el hogar resulte indispensable para el cuidado del niño, niña o adolescente”. “La persona alcanzada por esta dispensa deberá notificar tal circunstancia a su empleador o empleadora, justificando la necesidad y detallando los datos indispensables para que pueda ejercerse el adecuado control. Podrá acogerse a esta dispensa solo un progenitor o persona responsable, por hogar”, añade la resolución.

Trotta reconoció en la entrevista que “volver parcialmente a las aulas no es el escenario ideal, pero implica una evolución respecto de la etapa en que estamos” y evaluó que “poder volver un día sí y un día no implica trabajar en el aula, que haya material para trabajar en las casas y luego poder revisarlo en la escuela”.