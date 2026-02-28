Kits escolares a precios populares en Lanús

El Municipio de Lanús informó que hasta el martes 31 de marzo se encuentra vigente el programa “Vuelta a Clases” en diversos comercios de cercanía del distrito, con el objetivo que las familias puedan adquirir kits de útiles escolares a precios populares.
¿Qué tiene?
Está compuesto por una caja de 12 lápices de colores, un cuaderno N° 3 de hojas rayadas, un block de dibujo N° 5 blanco, un block de dibujo N° 5 a color, un lápiz negro, una goma, un sacapuntas y una plasticola.
Su valor final es de 12 mil pesos y, a su vez, las interesadas y los interesados obtendrán un 15% de descuento al abonar en efectivo cualquier compra escolar (promociones no acumulables).
Comercios adheridos
La Librería (Av. Tte. Juan Domingo Perón N° 2741, Valentín Alsina), Abracadabra (Cnel. Burela N° 1112, Gerli), Mi Sueño (Tagle N° 3485, Lanús Oeste), El Arca de Noe (Juan Piñeiro N° 35, Lanús Oeste), Las Reynas (avenida 25 de Mayo N° 777, Lanús Oeste), TXT (Cnel. D’ Elía N° 2169, Lanús Oeste), Bática (Cnel. Beltrán N° 52, Remedios de Escalada), Abril (avenida San Martín N° 3880, Remedios de Escalada), La Nueva Colombo (Achaval N° 2570, Remedios de Escalada), Equus (Villa de Luján N° 1485, Lanús Este), Arco Iris (Cno. Gral. Belgrano N° 3513, Lanús Este), América (Berón de Astrada N° 2980, Lanús Este), El Emporio de la Bolsa (Anatole France N° 1960, Lanús Este) y Algama (Eva Perón N° 4435, Monte Chingolo).