Kits escolares a precios populares en Lanús

Con la vuelta a clases, la preocupación por el gasto en útiles se incrementa. Una propuesta económica en Lanús.

Con la vuelta a clases, la preocupación por el gasto en útiles se incrementa. Una propuesta económica en Lanús.

El Municipio de Lanús informó que hasta el martes 31 de marzo se encuentra vigente el programa “Vuelta a Clases” en diversos comercios de cercanía del distrito, con el objetivo que las familias puedan adquirir kits de útiles escolares a precios populares.

¿Qué tiene?

Está compuesto por una caja de 12 lápices de colores, un cuaderno N° 3 de hojas rayadas, un block de dibujo N° 5 blanco, un block de dibujo N° 5 a color, un lápiz negro, una goma, un sacapuntas y una plasticola.

Su valor final es de 12 mil pesos y, a su vez, las interesadas y los interesados obtendrán un 15% de descuento al abonar en efectivo cualquier compra escolar (promociones no acumulables).

Comercios adheridos

La Librería (Av. Tte. Juan Domingo Perón N° 2741, Valentín Alsina), Abracadabra (Cnel. Burela N° 1112, Gerli), Mi Sueño (Tagle N° 3485, Lanús Oeste), El Arca de Noe (Juan Piñeiro N° 35, Lanús Oeste), Las Reynas (avenida 25 de Mayo N° 777, Lanús Oeste), TXT (Cnel. D’ Elía N° 2169, Lanús Oeste), Bática (Cnel. Beltrán N° 52, Remedios de Escalada), Abril (avenida San Martín N° 3880, Remedios de Escalada), La Nueva Colombo (Achaval N° 2570, Remedios de Escalada), Equus (Villa de Luján N° 1485, Lanús Este), Arco Iris (Cno. Gral. Belgrano N° 3513, Lanús Este), América (Berón de Astrada N° 2980, Lanús Este), El Emporio de la Bolsa (Anatole France N° 1960, Lanús Este) y Algama (Eva Perón N° 4435, Monte Chingolo).