Otro secuestro extorsivo en Lomas de Zamora

Un hombre de 30 años fue secuestrado hoy por un grupo de delincuentes que pidió 20.000 dólares de rescate a su familia pero la Policía logró liberar a la víctima sana y salva tras una persecución y tiroteo en el partido bonaerense de Lomas de Zamora. Es el segundo secuestro del mes en el partido.

El hecho se registró esta madrugada cuando personal del Comando de Patrullas local realizaba un recorrido por la zona de Villa Fiorito y observó el paso de dos autos a gran velocidad por la calle Plumerillo. Intentaron detener la marcha de los vehículos porque podía tratarse de un incumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado por el gobierno nacional por el coronavirus. Sin embargo, ambos conductores aceleraron la marcha para escapar del lugar.

Esto dio inicio a una persecución, que continuó hasta la calle Puerto Argentino, donde un Peugeot 2008 blanco frenó bruscamente, tras lo cual descendió un delincuente efectuando disparos contra los policías y ascendió al otro rodado, un Citroën C4 negro, informa Télam.

Otro de los delincuentes, identificado como Alejandro Pérez (31), fue apresado por los oficiales, quienes hallaron esposado dentro del auto a un hombre, llamado Lionel Ferraro (30). Esta persona relató a los efectivos que había sido secuestrado en Lanús y que le habían pedido 20.000 dólares de rescate a su padre comerciante para liberarlo.

Simultáneamente, otros policías iniciaron un operativo cerrojo y continuaron la persecución al Citroën hasta que fue interceptado a las pocas cuadras, donde fueron detenidos Brian Duarte (27), Luis Ochoa (31) y Leandro Moreti (25), a quienes le secuestraron una pistola calibre 380, cuatro teléfonos celulares y otros elementos.

Los acusados quedaron a disposición del Juzgado Federal 2 de Lomas de Zamora en una causa caratulada como “secuestro extorsivo”.

El segundo secuestro del mes en Lomas

Este es el segundo secuestro extorsivo que se registra en Lomas de Zamora durante mayo. El primero fue el de una joven que se dirigía a Longchamps y fue abordada por delincuentes en Temperley. Amenazaron a los familiares con cortarle los dedos si no pagaban un rescate de 50 mil pesos.

Durante el trayecto en el que ella misma iba manejando, uno de los delincuentes golpeó a la chica con la culata de un arma de fuego en la cabeza y se desvaneció. Según relató el hombre, la chica se despertó en el asiento trasero con una “pastilla en la boca” y la obligaron a tomársela, tras lo cual “perdió la conciencia” nuevamente hasta que en un momento escuchó a una mujer que dijo “descartala porque esta no nos sirve”. “Ella no se sabe si se bajó o si la tiraron de la camioneta porque no se acuerda, está drogada”, precisó.

La fotógrafa se dirigió a un quiosco de Villa Albertina y se comunicó con su padre, quien rápidamente fue con la Policía al lugar.