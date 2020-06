La cuarentena en CABA: comercios abiertos, paseos y permiso para hacer deporte

Si bien los casos de confornavirus en el AMBA siguen aumentando, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, oficializó los detalles de la nueva fase de la cuarentena en la Ciudad: apertura de locales barriales de ropa y calzado, permiso para realizar actividad deportiva, ampliación de los paseos recreativos con los niños los fines de semana.

“Todas las decisiones que tomamos son en base a los datos que tenemos respecto de los casos”, afirmó Rodríguez Larreta al iniciar la conferencia de prensa en la sede del Gobierno porteño, para precisar los alcances del esquema previsto para el aislamiento obligatorio, que se extendió hasta el 28 de junio.

Dijo que la Ciudad entrará en una “cuarentena quirúrgica o protocolizada” que estará focalizada en “el bienestar integral de las personas” y que se sostendrá en “dos principios rectores: restringir al máximo las concentraciones de gente y sumar actividades con estrictos protocolos”.

“Es posible que convivamos con avances y retrocesos“, advirtió sin embargo y destacó que “todas las medidas que toma la Ciudad” respecto de la flexibilización de la cuarentena “son decisiones conjuntas con la Nación” y fueron consensuadas en las reuniones que mantuvieron los funcionarios porteños con el presidente Alberto Fernández y el gobernador bonaerense Axel Kicillof en la Quinta de Olivos.

Puntualmente, entre las medidas que forman parte de la nueva etapa de flexibilización sobresale una que comenzará a regir este fin de semana y que tiene que ver con las salidas recreativas con los niños, niñas y adolescentes hasta 15 años, acompañados por algunos de sus progenitores.

El anuncio contempla que los paseos se podrán realizar ambos días del fin de semana -sin la restricción que existía del DNI de los adultos-, de 8 a 20, con una duración máxima de una hora y dentro de los 500 metros del domicilio de residencia.

Respecto de los permisos para la actividad deportiva, se podrá desde el lunes 8 de junio salir a correr, caminar, andar en bicicleta y “rollers”, entre las 20 y las 8, no más de dos personas juntas, con un distanciamiento mínimo de dos metros, y el uso del tapaboca se recomienda sólo para las actividades “suaves y poco aeróbicas”. “Vamos a pedirle a la ciudadanía que use tapabocas todo lo que pueda cuando la actividad física sea caminar o andar en bicicleta (pero) no cuando salgan a correr porque puede ser perjudicial; la gente podrá correr sin tapabocas”, detalló el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, durante la conferencia de prensa.

Los locales de ropa y calzado situados en barrios podrán reabrir sus puertas desde el lunes con un “estricto protocolo” de atención a los clientes y con el mismo sistema que mantienen los comercios no esenciales. “En zonas de barrio permitidas, atenderán según el número de documento, los días pares quienes tengan DNI par y los días impares quienes tengan DNI impar Y abrirán al público a partir de las 11, con medidas de higiene y distanciamiento”, señalaron desde el Gobierno porteño.

Además, no estará permitido el ingreso de los clientes a la zona de probadores; al tiempo que “el traslado de los empleados de esos comercios será responsabilidad del empleador” ya que “no se podrá usar el transporte público interurbano, reservado para trabajadores de áreas esenciales”.