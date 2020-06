Lomas: Bertoli pidió “abrir la cuarentena de manera controlada”

El concejal de Lomas de Zamora por el bloque Cambiemos, César Bertoli, pidió abrir la cuarentena de manera controlada porque “los comerciantes se están fundiendo”. También sostuvo que el gobernador, Axel Kicillof, “no quiere ceder en nada” y afirmó que la designación de Marina Lesci como presidenta del Concejo Deliberante “fue una bocanada de aire fresco”.

“Me pareció que la última extensión fue muy larga, la gente se cansa, hay que permitirles salir a hacer ejercicio y caminar. Es una situación complicada, pero la gente no muere solo de coronavirus. Además, los comerciantes a la larga o a la corta se terminan fundiendo, no pido que se abra la cuarentena del todo, pero si poder hacerlo de manera controlada, la gente pide trabajar”, enfatizó el edil en diálogo con Info Región.

En ese sentido, disparó: “Pienso que tiene que ser más flexible y no ahogarnos de esta forma, hay lugares como Tandil en los que no hay ningún caso, pero Kicillof se cierra y no quiere ceder en nada. Es difícil, pero no se puede tener a la gente encerrada”.

Trabajo local

Asimismo, evaluó que “el intendente, Martín Insaurralde, hace lo que está a su alcance”, pero que las medidas “se toman a nivel nacional y provincial y los demás acatan”, por lo cual los jefes comunales “hacen lo que pueden con los pocos recursos que tienen”. En esa línea, destacó la labor del secretario de Salud de Lomas, Mariano Soler, a quien calificó como “un hombre muy trabajador que se preocupa mucho por la situación actual”.

Por otro lado, señaló que en mucho barrios “la situación es compleja” porque en lugares como “Budge, Villa Albertina, Santa Marta, Fiorito o Juan Manuel de Rosas, la gente no se tomó la cuarentena como en el centro de Lomas, Banfield o Temperley, donde las personas se cuidaron más”.

“En los barrios más humildes se fue descontrolando el tema y creo que en algún momento eso va a traer consecuencias. Ahora hay cosas que si ya no se hicieron de entrada no se pueden hacer y ahora vamos a ver cómo se desarrolla la situación con la llegada del frío”, añadió.

Concejo Deliberante

Por último, el dirigente radical opinó que la designación de Lesci como nueva presidenta del Concejo Deliberante “es una bocanada de aire fresco” y comentó que después de asumir lo convocó “a trabajar en conjunto”.

“Pudimos mantener una conversación de más de dos horas. Pienso que vamos a poder trabajar juntos porque esta problemática no es de un partido, es de todos y tenemos que arremangarnos sin banderas políticas para darle una ayuda a la gente que la está pasando mal y que con la llegada del frío la va a pasar peor”, concluyó Bértoli.