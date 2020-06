Fernández: “No está en la cabeza de ninguno de nosotros andar expropiando empresas”

El presidente Alberto Fernández salió a defender la internveción de Vicentín luego de varios dichos por parte de la oposición. “No está en la cabeza de ninguno de nosotros andar expropiando empresas”, señaló.

“Dispusimos la intervención por 60 días para saber a ciencia cierta de qué estamos hablando. Es algo excepcional que tiene como objetivo preservar una empresa muy importante del mercado cerealero y para mantener la fuente de trabajo y la tranquilidad de los productores “, sostuvo el mandatario en declaraciones radiales.

Y agregó: “No es que llegamos y tenemos que poner 1300 millones de dólares, llegamos a una empresa en concurso, porque los que critican esto le quieren hacer creer a la gente que nos estamos haciendo cargo de una empresa próspera. Nos estamos haciendo cargo de una empresa en quiebra”.

En ese sentido, expresó que las “empresas quiebra tienen un proceso previo que a veces son exitosos y evitan la quiebra, pero temo que en este caso no lo hubiera sido, el concurso preventivo hubiera derivado en una quiebra” y agregó: “En ese río revuelto hubieran ganado los que ganan siempre, que son las exportadoras multinacionales”.

Fernández, por otra parte, aseguró que no habló con “absolutamente nadie” sobre su idea respecto a Vicentin, “salvo con (el ministro de Desarrollo Productivo) Matías Kulfas”, a quien le pidió “total reserva entendiendo la incidencia que la decisión tiene”.

“Yo escuché que discutían si fue una decisión de Cristina (Fernández de Kirchner). No fue así. Lo hablé con el gobernador de Santa Fe y Anabel se sumó porque tenía un proyecto de expropiación. Es una decisión de algo que me preocupa a mí porque no estamos hablando de cualquier empresa”, subrayó.

Y añadió: “Si vos le preguntabas a Kicillof o a Santiago Cafiero si Alberto tenía el plan de expropiar Vicentin, te hubieran dicho que no porque no lo hablé con ellos. No lo hablé absolutamente con nadie, salvo con Matías (Kulfas)”.

Finalmente, el Presidente señaló que no quiso “hacerlo por una cuestión de transparencia”, sino “para salvar a una empresa con incidencia muy importante en el mercado de granos”, finalizó, en declaraciones radiales.