Lomas: Frente a las quejas, reforzaron la calefacción del Club Gimnasia y Esgrima

Para afrontar la pandemia de Covid-19, el Municipio de Lomas de Zamora acondicionó clubes de barrios y hoteles del distrito para aislar a pacientes “leves”. En este marco, hay 17 personas que se encuentran en el Club Gimnasia y Esgrima y desde allí alertaron que en el lugar sufrían “mucho frío” al tiempo que expresaron su preocupación por las personas mayores de edad que están alojadas en la institución. Frente a las quejas, desde el gobierno comunal reforzaron la calefacción y aseguraron que si no alcanza “se seguirá reforzando”.

Lomas: Denuncian que pacientes alojados en un hotel escupen a los peatones “Hay personas mayores y en el lugar hace mucho frío, las estufas no andan y la comida también es fría”, había advertido a este medio Leonardo Álvarez, pastor de La Cava de Villa Fiorito, quien se puso en contacto con Info Región a raíz de las quejas que le habían transmitido algunos de los pacientes alojados en el club. En este marco, desde el Municipio desmintieron lo que refiere a las comidas y reconocieron que “el problema era el frío”. “Las personas reciben dos comidas calientes por día, además del desayuno y merienda. El problema que tenían era el frío. Habíamos brindado 6 cañones de aire caliente y ahora, ante las bajas temperaturas, se reforzó a 10, veremos si alcanza o si hay que seguir reforzando”, respondieron fuentes oficiales.

Reclamo

La queja se hizo pública a partir de un video que filmaron los pacientes alojados en el club. “El agua del dispenser es del grifo, y no de agua mineral, las estufas no funcionan, esto está todo abierto y durante la noche es una heladera, hay gente mayor acá dentro, los baños son precarios, uno solo para 17 personas, esto no es correcto, no es correcto que la gente viva así”, relata quien hizo la grabación mientras filma las instalaciones del lugar.

Al respecto, fuentes cercanas al municipio respondieron que “no hay vidrios rotos, los baños son los vestuarios del lugar, por lo cual funcionan perfectamente, si es verdad que no alcanzó la cantidad de caloventores pero ya se duplicó, las instalaciones están preparadas y en buenas condiciones”. “Hay enfermeros, gente responsable. Y las quejas son de una o dos personas, no de todos”, replicaron.