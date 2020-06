“Ojalá que la AFA y el gremio pongan lo mejor para que nadie quede libre” pidió Ledesma

David Ledesma es uno de los tantos jugadores de San Martín de Burzaco cuyo contrato termina el 30 de junio. En estos momentos, se mantiene a la espera de tener una resolución para saber sobre su continuidad en la institución. “Ojalá que la AFA y el gremio pongan lo mejor para que nadie quede libre”, pidió.

“Se me vence el contrato y todavía no sé qué pasará en mi caso porque no hay nada definido. Esta todo agarrado con pinzas, hablé con el gremio y no tienen nada resuelto”, apuntó Ledesma, en diálogo con Info Región.

En ese sentido, espera “tener noticias pronto” aunque estimó que “cerca de la fecha, el panorama sería más claro”. “Al no haber descensos se formarán equipos con los más chicos; y no van a tomar jugadores”, lamentó.

Por otra parte, sobre su situación personal, valoró “la buena predisposición y relación” con los dirigentes del club en estos momentos de incertidumbre; y destacó que San Martín de Burzaco “pague el salario” en el contexto de crisis económica que viven varias instituciones.

La vuelta cada vez más lejos

El regreso a los entrenamiento está lejos y la situación sanitaria cada vez es más compleja en Buenos Aires. En esa línea, Ledesma cómo que vive el presente lleno de incertidumbre por su continuidad laboral junto con la posible o no vuelta del fútbol.

“Esto de no saber sobre el contrato y la vuelta al fútbol me genera muchas dudas, porque además no podemos estar tanto tiempo parado y aparentemente viene para largo. A los grandes como yo, se nos hará complicado volver luego de tanto párate”, sentenció, en contacto con este medio.