Avellaneda: “No podemos estar para siempre así pero no hay que saturar el sistema de salud”

La curva de contagios de coronavirus en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y desde el Gobierno nacional se evalúa la posibilidad de volver a la Fase 1 de la cuarentena. Desde el Frente de Todos de Avellaneda coincidieron en la prioridad debe ser la salud.

“Vamos a tener que guardarnos otra vez mínimo 14 días y ver qué pasa. También es verdad que no podemos estar para siempre así pero no hay que saturar el sistema de salud. Ya tengo varios conocidos en salud que están cansados y con mucho miedo, entonces se está evitando llenar las camas de terapia intensiva”, subrayó el concejal Damián Degli Innocenti en diálogo con Info Región.

En este punto, salió al cruce de los cuestionamientos de la oposición que reclaman una mayor apertura de actividades económicas. “Si se mueren las personas no hay economía. Si está sana, se reincorpora rápido y va a ser menos doloroso. Nosotros no inventamos el virus, no inventamos la pandemia y vamos a mantener lo más que se pueda el trabajo”, enfatizó.

“Dependemos de la gente”

En los últimos días, fueron varios los funcionarios provinciales que advirtieron sobre un posible colapso en el sistema sanitario. Al respecto, Degli Innocenti evaluó que dependerá de “la gente” aunque recalcó que hay personas que están atravesando “muchas necesidades”.

“Pero dependemos de la gente porque podemos tener cinco mil camas y si se enferman seis mil ya está. Entonces es complicado evaluar si estamos preparados o no”, indicó y sentenció: “Por lo menos lo estamos frenando, y a pesar de que están aumentando progresivamente y muy rápido los casos, siguen los números bajos”.