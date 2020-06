Avellaneda: Gallucci pidió generar los protocolos para lograr “la mayor apertura posible”

El concejal de Avellaneda por Juntos por el Cambio Maximiliano Gallucci pidió generar los protocolos necesarios para lograr la mayor apertura posible y sostuvo que así se reduciría la probabilidad de contagio porque “hoy en día la gente sale a trabajar igual”. Además, aseguró que el Frente de Todos no hubiese sido una buena oposición en el contexto de pandemia y sostuvo que en la Ciudad de Buenos Aires se conocieron antes los casos porque se hicieron testeos y en la Provincia no.

“Es cierto que lo sanitario es prioridad, pero siempre planteé que las medidas tenían que ser tomadas en conjunto con lo económico, esto no puede ser un sistema binario donde es una cosa o la otra, tiene que haber decisiones generales que hoy no las veo. Habría que generar los protocolos necesarios para lograr la mayor apertura posible”, recalcó el edil en diálogo con Info Región.

Al respecto, aseguró que “de esa manera se reduciría la posibilidad de contagio, porque hoy en día la gente sale a trabajar igual y abre sus comercios por necesidad, la parte económica también es importante”.

“Cuanto más protocolos hay, menos contacto tiene la gente y está más cuidada. Hay una realidad que muchos no están viendo, cuando lo escucho hablar al gobernador, Axel Kicillof, siento que va para un lado y la realidad para el otro”, disparó.

Ciudad

Por otro lado, el concejal sostuvo que “las críticas por parte del Frente de Todos hacia el gobierno de la Ciudad no son ciertas” y señaló que “si los casos de coronavirus fueron posteriores en la provincia, fue porque en la Ciudad se empezó a testear mucho tiempo antes”.

“En Villa Azul fueron, se sacaron cinco fotos y a los tres días les estallaron los casos porque nunca habían testeado. En Provincia nunca se hizo y por eso no había casos, en la Ciudad cada día hay más testeos masivos y eso te da un panorama de la realidad y saber cómo actuar y que lugares cerrar. Si cerrás todo matás la economía”, enfatizó.

Oposición

Por último, se refirió a las declaraciones del jefe de Gabinete nacional, Santiago Cafiero, quien afirmó que “esta pandemia con Mauricio Macri hubiese sido una catástrofe” y consideró que “son cuestiones hipotéticas”, pero aseguró que “el peronismo no se hubiese comportado como lo hizo Juntos por el Cambio”.

“Estoy seguro que tanto Macri como María Eugenia Vidal hubiesen estado a la altura de la pandemia, pero ellos como oposición no. De todas maneras no es momento de discusiones políticas, la prioridad es la gente y no las elecciones, veo que ellos están posicionando candidatos cuando deberían gobernar para el pueblo”, concluyó Gallucci.