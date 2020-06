Soto anunció su retiro: “Me quedó el sueño pendiente del ascenso”

Isabel Soto le puso punto final a su carrera como futbolista. A sus 31 años la mediocampista de las Taladritas colgó los botines, luego de un semestre atípico por el coronavirus. “Me quedó el sueño pendiente de lograr el ascenso con Banfield”, lamentó.

En ese sentido y en charla con Info Región explicó: “Me pasó que sufrí muchas lesiones, que me tuvieron varias fechas afuera y una de las primeras me hizo perder cinco fechas. La vuelta y la recuperación costó cada vez más y ahí me di cuenta que los años me estaban pesando”.

“Cuando ves que el cuerpo no te responde tanto como antes, uno se tiene que dar cuenta y ser realista de que está más afuera que adentro de la cancha. Además quiero darle también la oportunidad a las chicas más jóvenes que buscan una oportunidad en el equipo”, indicó.

Además, justificó que otros de los motivos que la llevaron a retirarse fue la imposibilidad de equilibrar “entre el trabajo y los entrenamientos”. “Tenía jornadas muy largas, tras trabajar ocho horas, iba a entrenar hasta las 21, prácticamente no descansaba nada”, apuntó.

Por otra parte, la jugadora, contó que la decisión de retirarse no es de ahora, sino que “a principios de año” ya lo había charlado con la entrenadora Indiana Fernández. La idea “era terminar de jugar a mitad de año, pero la pandemia hizo que todo se volviera difícil”.

“Fue una decisión muy triste de tomar, me hubiese encantado retirarme en cancha y ascendiendo con Banfield. Es uno de mis sueños que ahora quedó pendiente”, añadió.

Trayectoria

Soto comenzó su carrera a los 8 años “en un club de barrio”. A los 15 decidió probó suerte en Lugano en cancha de 11 pero no quedó y luego de años lo volvió a intentar en Excursionistas “pero el viaje largo y sus costos” hicieron que termine por dejar la institución sin posibilidad de fichar.

A fines del 2005, llegó a Banfield donde jugó por cuatro años al futsal. Luego emigró por dos años a San Martín de Burzaco y un tiempo más tarde volvió al Taladro para quedarse.

“En Banfield me llevo mucho aprendizaje, amigas y recuerdos. Estoy agradecida por todo lo que me dio”, sentenció.