Echeverría: Para Juntos por el Cambio, el endurecimiento de la cuarentena es “el mal menor”

Así lo consideró el concejal Luciano Gómez Alvariño. Además, sostuvo que “hay otras variables que no se están tomando en cuenta y no son necesariamente lo económico”.

El concejal por Juntos por el Cambio de Esteban Echeverría Luciano Gómez Alvariño evaluó que el endurecimiento de la cuarentena en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) “probablemente sea lo menos grave”. “Quizá es el mal menor en función de lo sanitario pero hay otras variables que lamentablemente no se están tomando en cuenta y no son necesariamente lo económico”, consideró.

Dos muertes por coronavirus en Esteban Echeverría En diálogo con Info Región, añadió: “No puedo evitar sentir que en gran medida muchas de las cosas que había que hacer durante los primeros 60, 90 días no se hicieron o no se hicieron bien y por eso estamos volviendo a la fase 1 de manera tan estricta”. Medidas No obstante, valoró que por los números que uno ve en salud “desde lo posible se ha hecho un buen trabajo”. Apoyó, además, medidas como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y la Asistencia al Trabajo y a la Producción (ATP) que sirven para darle algún tipo de ayuda “real” a la clase media emprendedora, monotributista o autónoma que “no puede trabajar hace cien días”.

Sin embargo, lamentó que “hubo una falla muy importante en cuanto a la comunicación con la ciudadanía y en particular con aquellos que no pueden ejercer su profesión, su comercio, sus tareas normales y habituales para poder llevar comida a su casa”. “Ha sido demasiado vertical, se le dice a la gente lo que tiene o no tiene que sentir y eso no está bueno, es un momento muy delicado y la gente la está pasando mal en serio”, agregó.

A su vez analizó la participación del Gobierno con las empresas y sostuvo que para un empresario pyme “el Estado es siempre socio en las buenas” por lo que consideró la asistencia “es lo mínimo” que se debe hacer.

“Es lógico, es correcto y necesario que el Estado en un momento como este en donde las empresas no están funcionando, como mínimo brinde la ayuda que está brindando y no tomarlo como un esfuerzo heroico”, sentenció.