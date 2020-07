Lanús: Vecinos advierten que aumentaron hechos de inseguridad durante la cuarentena

Vecinos de Lanús Este denuncian una ola de robos en las calles del barrio desde el inicio de la cuarentena. “Con la pandemia, hay menos seguridad y aumentaron bastante los motochorros”, advierten. Al respecto, el Municipio apuesta a la articulación con la Provincia para potenciar los controles.

Marcelo, vecino de la comuna, tiene su casa sobre Gaebeler, entre Las Piedras y Ramón Cabrero, a pocas cuadras del estadio de Lanús. Previo a la pandemia, aseguró que el barrio “era bastante tranquilo”, pero con el correr de los días en cuarentena, la situación empeoró.

“Durante el día y la noche pasaban muchos patrulleros, estábamos tranquilos, pero eso cambió con la pandemia. Ahora hay menos seguridad y aumentaron bastante los robos, sobre todo en modalidad de motochorros”, aseguró, en diálogo con Info Región.

Al igual que varios de sus vecinos, Marcelo sufrió en los últimos días un hecho de inseguridad: “Salí a comprar y dos personas, de no más de 20 años, se me cruzaron en una moto para que no pueda pasar. Me apuraron con que me iban a matar y les di todo. Me devolvieron el documento y el carnet de conducir”.

En este contexto, fuentes oficiales del Municipio de Lanús confirmaron a Info Región que atienden “la problemática de la inseguridad, que en los últimos tiempos recrudeció”. “Estamos articulando con la Provincia. El Ministerio de Seguridad realizó una serie de cambios que están impactando ahora en el distrito”, añadieron.

“Nosotros realizamos controles con la patrulla municipal y ponemos a disposición de la cartera bonaerense las cámaras de seguridad”, agregaron.

Vandalismo en Villa Caraza

Este martes, la plaza de Villa Caraza amaneció con un hecho de vandalismo. El busto que recuerda la figura del ex presidente Juan Domingo Perón fue destrozado. Al respecto, el Gobierno local emitió un comunicado donde repudió las acciones “respetuoso de todas las expresiones políticas”.

“Estamos atravesando un momento muy difícil de nuestro país, que debe mantenernos unidos mirando para el mismo lado con la energía puesta en vencer todos juntos al Covid-19, este tipo de hechos vandálicos e intolerantes van en contra de nuestros valores”, afirmó el jefe de Gabinete local, Diego Kravetz, al tiempo que afirmó: “Estamos revisando las cámaras de seguridad e iniciamos una investigación para dar con estos vándalos”.