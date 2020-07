La historia de Osmar, el mozo más antiguo de Piú Ristorante

Osmar Soto tiene 63 años y desde hace 33 que trabaja como mozo en Piú Ristorante, el icónico restaurante de Monte Grande. Osmar o “el tío”, como lo llaman compañeros y clientes, trabaja desde el día en que se inauguró Piú, el 27 de septiembre de 1988, ha pasado la mitad de su vida como trabajador del rubro gastronómico y cuenta a Info Región cómo vive este presente. “Nunca antes se vivió una situación como la que se está viviendo ahora con todo paralizado”, dijo.

“Nunca había pasado algo como esto, ni siquiera en el 2001. Nosotros trabajamos igual, con salón lleno, sin parar de lunes a lunes y éramos más de 30 personas trabajando a full. Así se trabajó siempre habitualmente en Piú, lo que está pasando ahora de ver todo parado no lo vivimos nunca”, relató con angustia el histórico mozo.

Osmar Soto, “el tío”

Osmar trabaja hace 33 años en Piú Ristorante, pero por el lugar también pasaron su esposa y uno de sus hijos. Piú es parte de su familia, su vida y de su historia , donde conoció a la mayoría de sus amigos y se consolidó en su profesión.

Sin embargo, hoy el rubro gastronómico, al igual que muchos otros, se encuentra con sus actividades paralizadas como consecuencia del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) decretado para frenar la propagación del virus pandémico Covid-19. Osmar aseguró que aunque la situación lo afecta económicamente, el impacto es mayor en lo emocional.

“Esto me afecta a nivel económico, pero mucho más en lo emocional porque no me gusta lo que estamos viviendo, yo quiero ver al lugar vivo, no parado. Ahora cuando recorres las calles de Monte Grande ves todo cerrado y eso lastima porque aunque somos todos competencia con los otros negocios, también somos familia y ver esto paralizado es muy doloroso”, lamentó.

En el marco de la cuarentena y sólo pudiendo trabajar con la modalidad de delivery, los empleados del restaurante solicitaron que una “ley de emergencia para la gastronomía”. “Necesitamos que el Gobierno fije la flexibilización y la entrega inmediata del Programa de Asistencia al Trabajo (ATP); exención fiscal y tasas municipales; prórroga de alquileres; créditos a tasa cero y flexibles para capital de trabajo”, solicitaron los empleados a través de las redes sociales del local gastronómico.

Cabe aclarar que actualmente el Estado Nacional está brindando el ATP y que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, anunció medidas impositivas, de financiamiento y de asistencia para ayudar a pymes y comercios afectados en su actividad por la pandemia de coronavirus, complementarias a las que implementa el Gobierno nacional.

Al respecto, Osmar con sus 63 años aseguró que él continúa trabajando aunque sus hijos le pidan que no salga de sus casa porque sueña con que las puertas de Piú se vuelvan a abrir. “Nosotros queremos abrir, que venga la gente y se siente a consumir nuestros productos, porque es una caricia, lo que se extraña es el contacto humano con mis compañeros y con la gente.Este trabajo es mi vida, igual me cuido y trato de exponerme lo menos posible y así puedo hacer mi moneda y ayudar al negocio”, aseguró.